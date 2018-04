La premisa de Guabirá es la victoria



06/04/2018 - 09:09:01

El Día.- Dos objetivos muy importantes tiene hoy Guabirá, romper una racha negativa de seis partidos sin ganar y, afinar su funcionamiento de cara a su inminente participación en la Copa Sudamericana, el martes ante Liga Universitaria en Quito.



Los rojos norteños reciben la visita de Universitario de Sucre, en partido que abrirá la 11ma fecha del campeonato Apertura de la División Profesional. El encuentro se jugará en el estadio “Tahuichi” Aguilera desde las 15:00.



El equipo. Debido a diferentes circunstancias, jugadores lesionados y suspendidos, Víctor Hugo Antelo no definió al ciento por ciento el equipo titular que mandará al terreno del “Tahuichi” hoy, aunque no distará mucho del que ha venido jugando.



Lo que si intenta que se mejore sustancialmente es la efectividad no solo en los hombres de ofensiva, sino de todo el equipo en las llegadas que genere.

Tal parece que Giacopetti y Chajtur serán los puntas de lanzas hoy dejando a Pizarro y Castillo para determinado momento.



Universitario. Óscar Sanz, DT de los capitalinos, hará varios cambios con la finalidad de buscar un resultado positivo dado que también hacen varios partidos que se alejó de las victorias. La vuelta de Verdúguez en la zona de volantes, es uno de ellos.



Royal Pari ante Nacional con la misión de sumar



Bajo el mando interino de Miguel Abrigo y Claudio Rodríguez, Royal Pari buscará hoy sumar en su visita a Nacional Potosí, en partido de la 11ma fecha, a jugarse desde las 20:00 en el estadio Víctor Agustín Ugarte.

Los “inmobiliarios” llevan seis partidos sin ganar, uno de los factores que determinó la salida del DT mexicano, David de la Torre.