Caja Petrolera de Salud: Ministerio Público pide informe de supuesta negligencia



06/04/2018 - 08:56:56

El Día.- Tras la denuncia de una supuesta negligencia médica ocurrida en las instalaciones de la Caja Petrolera de Salud, en Guaracachi, una comisión de fiscales y la Policía realizó una auditoría para investigar las causas y establecer las responsabilidades de este caso.



Detalles. El hecho ocurrió el día martes, la paciente, Ma. Alejandra F.S., estaba en proceso de dilatación pero el ginecólogo-obstetra, M.C.L., se rehúsa a darle atención debido a que estaba terminando su turno y esto significaba quedarse con la paciente durante las labores de parto. Según el testimonio de la afectada relata que eran ocho médicos quienes no le brindaron atención por el hecho de que no existía una orden médica, lo cual llevó a que la paciente llegue a dilatar, Alejandra quien es enfermera de profesión pedía a los médicos y enfermeras que le induzcan a una cesárea; sin embargo, quedó abandonada desde las 14:00 a 17:00, porque no existía la orden de algún doctor para que puedan intervenirla a una cesárea, según comentó.



Reclaman justicia. La familia de la denunciante pide que por favor las autoridades del hospital expliquen cómo fue realmente el suceso, ya que solo obtuvieron de respuesta que "fue una muerte súbita"; mientras que en el informe forense el médico R.V.M detalla que el feto estaba en buenas condiciones y estado para nacer, pero por el hecho de haber dilatado demasiado tiempo le ocasionó un sufrimiento fetal agudo, llevándolo a la muerte dentro del vientre materno.



La madre primeriza ya sentó una denuncia ante el hospital y los ocho médicos involucrados que no la acudieron a tiempo, les pide a estas personas esclarecer qué fue lo que le hicieron al pequeño o por qué no le brindaron la atención inmediata, teniendo en cuenta en las condiciones que llegó al hospital.