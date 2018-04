Sucre: Municipales exigen pago de beneficios con nuevo cálculo



06/04/2018 - 08:55:49

Correo del Sur.- Los trabajadores municipales demandan el pago del bono de antiguedad y la Alcaldía anuncia que no tiene todos los recursos para la cancelación de dicho bono.



Los trabajadores municipales de Sucre están en estado de emergencia por la nivelación en el pago del bono antigüedad que se paga de forma irregular desde hace nueve años. Los dirigentes solicitaron al Juez de Instrucción Segundo en lo Civil y Laboral que conmine al alcalde Iván Arcíenega al pago de la deuda que llegaría a Bs 28 millones.



El secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Municipales de Sucre, Willy Molina, explicó que hasta ahora y desde 2009 la Alcaldía paga el bono de antigüedad a los trabajadores con ítems y reconocidos en la Ley del Trabajo sobre la base del cálculo del salario mínimo nacional, y el reclamo de ellos es que se debe cancelar al total ganado, que incrementaría sus salarios.



Desde el 2009, los trabajadores municipales iniciaron demandas para revertir esta situación. “Durante varios años, hemos interpuesto las demandas, les hemos ganado a los asesores legales internos y externos del Ejecutivo. En 2013 se ganó un laudo arbitral y lo que ahora esperamos es el cumplimiento en el pago que debe ser emitido por el juez segundo de instrucción en materia civil y laboral”, acotó.



El viernes 23 de marzo, los trabajadores municipales solicitaron mediante un memorial al juez que emita una conminatoria al Alcalde de Sucre para que proceda con la cancelación del bono de antigüedad con el cálculo al salario ganado y no así al mínimo nacional.



El dirigente Molina dijo que hasta ayer no contestaron, esperan que hoy haya novedades.



El secretario General de la Alcaldía de Sucre, Enrique Leaño, manifestó que aún no fueron notificados con la conminatoria del juez, pero aclaró que hay el compromiso del alcalde Arcíenega de cancelar la deuda que se tiene con los trabajadores en el bono de antigüedad.



“Deben saber los trabajadores que esos recursos económicos (Bs 28 millones aproximadamente) no fueron inscritos en el POA (Plan Operativo Anual) y debemos de sentarnos con los dirigentes a negociar la cancelación”, manifestó.



Luego de conocer el fallo la Alcaldía comenzará con los reajustes a las partidas para reajustar los presupuestos, detalló Leaño, adelantando que el pago podría ser a plazos.