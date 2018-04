Docente acusado por discriminación y racismo falta a su declaración aduciendo problemas de salud



06/04/2018 - 08:54:15

La Razón.- Juan Carlos H. V., el docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, acusado por racismo y discriminación, faltó este jueves por la mañana a prestar su declaración ante la Fiscalía. Adujo problemas de salud a través de un certificado médico.



La fiscal Margoth Vargas indicó que una médico forense evaluará al catedrático en las próximas horas para constatar sí está o no apto para declarar por el caso que salió a la luz pública el fin de semana a través de un audio difundido por redes sociales donde se escucha al docente agredir verbalmente a dos estudiantes de derecho de segundo año durante su clase.



"Una vez que vaya la médico forense y pueda constatar que está apto para declarar se va a proceder a fijar nuevo día y hora (para la declaración)", señaló Vargas a los medios de comunicación en la capital cruceña.



"Que se den cuenta toditos que son los collas de m... que nos roban (...) los collas de m... que son de La Paz nos están robando son collas de m.. Acá nos roban, nos asaltan collas de m...; así nomás, collas de m... ladrones, delincuentes. Collas de m...; hijos de p.... (...) Así nomás. Masista. La cara la tenés (de colla) (...) Ándate a j... a otro lado c..., a mí no me vas a j... (...) Ustedes. son unos centralistas, unos masistas", se escucha decir al docente dirigiéndose a una estudiante, quien ante la agresión verbal intenta defenderse, de acuerdo con el audio difundido a través de Facebook.



Ayer, el docente pidió disculpas públicas a través de una carta, sin embargo, la universitaria afectada Wendoly Jiménez y dirigentes universitarios anunciaron que continuarán con el proceso penal por racismo y discriminación, que hace que Juan Carlos H. V. se exponga a unos 7 años de cárcel.



El caso fue públicamente reprochado por autoridades del Gobierno. El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, indicó por medio de Twitter que el caso no solo ameritaba la destitución del docente, sino también su procesamiento por la vía penal.



El Comité Nacional Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación también presentó otra denuncia contra el catedrático.



La madre del profesor universitario dijo sentirse muy "preocupada" por el caso y pidió "consideración" y "respeto" hacia su hijo porque, según dijo, en 20 años de trabajo nunca tuvo un problema similar.



"Pido clemencia a la estudiante de la René Moreno, especialmente", indicó la madre afligida.