Cochabamba: Falta de ítems y de equipos limita el acceso a la atención médica



06/04/2018 - 08:52:54

Opinión.- Sentado en una banca del hospital Viedma, Francisco esperaba que la enfermera mencione su nombre para que pudiese ser atendido por su especialista. Mientras comentó a OPINIÓN que salió de su domicilio ubicado en Sacaba aproximadamente a las 4:00 de la mañana para acceder a una papeleta. “Tengo que venir temprano porque no alcanzaría a una ficha. Para el doctor que me revisa hay bastante demanda y nos atiende a unos nueve pacientes. Soy diabético”.



Recordó con tristeza que hace dos años le amputaron la pierna tras que llegara al hospital por una infección en el dedo pulgar del pie derecho. “Ahora es más estricta mi revisión”.



Lamentó que no exista una preferencia en la atención para las personas con discapacidad. “Tengo que venir a anotarme en una lista día antes de mi consulta, pero solo consideran a tres o cuatro personas. El día de la revisión igual debo madrugar porque no aceptan una reserva, para mí no hay preferencia”.



El presidente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes), Carlos Nava, calificó la situación de salud en “terapia intensiva”. Explicó que la falta de ítems, infraestructura y equipamiento impide ofrecer al paciente la atención que se merece.



Calculó que por cada 10.000 personas existen 10 profesionales, aunque, según parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesitan alrededor de 23 médicos, enfermeras y parteras para brindar los servicios esenciales a ese número de población.







ÍTEMS Nava precisó que en el departamento se requiere 5 mil ítems de nueva creación y a nivel nacional al menos unos 26 mil. “Llegan entre tres a cuatro ítems con designación directa, sin examen de competencia ni concurso de méritos”.



De acuerdo al informe de rendición pública correspondiente al 2017 de la Gobernación de Cochabamba, hay 3.858 profesionales médicos y administrativos.



Al respecto, Nava observó que en muchos casos existen más contratos para administrativos que para médicos. En el hospital Viedma hay 94 médicos, 2 odontólogos, 13 bioquímicos, 107 enfermeros, 133 auxiliares de enfermería, 3 profesionales en nutrición, 12 técnicos en laboratorio. 9 técnicos en rayos X, 11 profesionales en fisioterapia y 132 administrativos, ejemplificó.







INFRAESTRUCTURA En Cochabamba hay más de 1.900.000 habitantes y solo un hospital de tercer nivel.



La OMS indica que por cada cama en un hospital de tercer nivel debe haber cinco profesionales: un médico especialista, enfermera, camillero, auxiliar de enfermería y un paramédico. En el departamento se necesita cinco hospitales de tercer nivel, además de un oncológico de cuarto nivel, dijo.







ALTA DEMANDA Nava señaló que solo el 10 por ciento de la población es atendida ante la alta demanda. Todas las mañanas en los hospitales se registran largas filas de personas que buscan ser atendidas y aliviar sus dolencias.



En emergencias del Viedma existen 12 cubículos y la capacidad es triplicada en muchos casos.



Cada año, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud desde 1950 en conmemoración al aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dos años antes. En una conferencia en Washington, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, abogó por soluciones colectivas para que las personas tengan acceso a la salud.



En la oportunidad dijo que no es suficiente contar con hospitales y centros de salud. “Deben contar con la combinación adecuada de recursos humanos, infraestructura, equipos, medicamentos y otras tecnologías en salud para evitar largos tiempos de espera y ofrecer una atención de calidad”.