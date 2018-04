Juez Cohn tiene al menos 3 vías para el fallo final en el caso Goni



06/04/2018 - 08:38:01

Página Siete.- El juez James J. Cohn, de la Corte Federal de Fort Lauderdale de Florida, tiene al menos tres vías para dar el veredicto final en el juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, explicó a Página Siete Kathy Roberts, subdirectora de la Clínica de Justicia Transitional en La Haya.





La primera opción que tiene el juez Cohn -dijo Roberts- es ratificar la decisión del jurado ciudadano, compuesto por 10 personas.





El martes, el jurado declaró responsables a las exautoridades de las “muertes extrajudiciales” de ocho personas en la denominada Guerra del Gas, por lo que decidió que se otorgue a las familias de las víctimas una indemnización de 10 millones de dólares.





Los integrantes del jurado ciudadano emitieron su veredicto, luego de seis días de deliberaciones en el juicio civil contra las exautoridades, el cual comenzó el 5 de marzo.



“El juez resolverá el asunto de las discrepancias alegadas (por la defensa de las exautoridades) halladas en la decisión del jurado”, explicó a Página Siete la jurista Roberts, quien agregó que “de esa forma queda ratificada la decisión del jurado”.





La segunda vía por la que puede optar el tribuno es “despedir” (revertir) la resolución del jurado, por falta de pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad de los dos acusados.





La resolución del jurado identifica a los dos exfuncionarios como responsables de “ejecuciones extrajudiciales”, cometidas durante los disturbios de 2003; pero exonera a los acusados de haber cometido “homicidio culposo”.





“Probablemente será un pedido de los defensores para despedir (revocar) el caso por falta de pruebas bastantes”, agregó Roberts.





La tercera opción que tiene el magistrado estadounidense es modificar la indemnización de 10 millones de dólares que dictó el jurado bajo la figura “remi ttitur”, que permite incrementar o bajar los montos de compensación.





No obstante, Roberts aclaró que se modificará la compensación si el juez evidencia que “es demasiado o está por encima de la ley”, pero -explicó la jurista- el monto “no está fuera de lo normal”.



Los abogados de las exautoridades, Stephen Raber y Ana Reyes, afirmaron que el veredicto del jurado no fue resuelto en derecho y alegaron su “inconsistencia”. En ese sentido, plantearon una apelación que incluye la Regla 50, normativa legal con la que buscan anular el pago de los 10 millones de dólares a las familias. “El juez puede aplicar esta regla y esto significa cambiar la decisión del jurado, esto significa que no habría plata”, explicó Thomas Becker, impulsor del proceso y quien ayer llegó a la ciudad de La Paz.





El 4 de mayo será la próxima audiencia. En ella el juez Cohn revisará el veredicto y en los siguientes días dictará su “la última palabra” en el juicio civil contra el expresidente Sánchez de Lozada.





De no salir el fallo a favor de las exautoridades, sus abogados pueden acudir a instancias superiores para apelar la sentencia, hasta llegar a la Corte Suprema norteamericana.





Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de 2003, sostuvo que no temen a las apelaciones que puedan presentar los demandados. “Estamos acostumbrados a largas luchas”, comentó al recordar que la búsqueda de justicia data de hace 14 años.





En la misma línea, Becker expresó: “Van a apelar como siempre pasa, pero la etapa más importante ganamos, para la gente de aquí y para el mundo”.





El juicio contra Goni



Inicio El juicio contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín por la muerte de 8 víctimas en Octubre Negro de 2003 comenzó el 5 de marzo.

Norma El juicio civil, considerado el primero sobre derechos humanos contra un exjefe de Estado, se amparó en la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, que autoriza demandas en tribunales de EEUU por ejecuciones extrajudiciales.