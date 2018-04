Marcelo Soza: Ejecución en el hotel Las Américas estuvo a cargo del Gobierno



06/04/2018 - 07:51:01

El Día.- El exfiscal Marcelo Soza desde Brasil afirma que en el hotel Las Américas se realizó una ejecución a cargo del Gobierno.



Asegura que los ciudadanos Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpád Magyarosi, húngaro rumano; y Michael Martin Dwyer, irlandés, fueron ejecutados y no que murieron en fuego cruzado, como la versión que sostiene el Gobierno central.



La posición de Soza surge, producto de la admisión que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la denuncia contra el Estado de Bolivia por vulneración a los derechos humanos en el bullado caso Rózsa.



Declaración. "Los tres fueron asesinados y ante este hecho tomé conciencia y decidí marcharme, porque un muerto más para el Gobierno no es problemas", después agregó que "quien ordenó y tuvo conocimiento de todo el operativo fue el presidente Evo Morales, quien estaba en Venezuela", dijo Soza en contacto con Fides desde Brasil.



Según Sosa el día del operativo en el hotel Las Américas estaban presentes Raúl García Linera, Carlos Núñez del Prado y (Luis) Clavijo".



Asegura que ellos conocen todos los detalles e incluso cómo Alejandro Melgar Pereira facilitó los pasajes de avión de la empresa AeroSur para llegar a Bolivia.



El exfiscal recordó, "a mí nunca me comunicaron del operativo y me enteré después de realizado y llegó al día siguiente a Santa Cruz, después que toda la escena del crimen ya fue adecuada para respaldar la versión del gobierno".



Polémica. Al mismo tiempo involucró al gobernador de Santa Cruz, de tener cercanía directa y un pacto con el Gobierno.



Para Sosa el no implicar a Costas en el tema proceso por separatismo es un acuerdo con Evo Morales y por eso nunca se le pidió que investigara a ningún familiar o allegado al Gobernador de Santa Cruz. "El que tiene que dar explicaciones sobre la bomba en la casa del cardenal Julio Terrazas, es el hermano de Rubén Costas, Humberto Costas, quien sabía de la bomba, además la Policía pese a tener testimonios y la descripción de una mujer cerca de la explosión nunca investigó esta pista", manifestó.



En criterio del exfuncionario del Ministerio Público el acuerdo entre Costas y Morales aún se mantiene, y los procesos legales que le sigue el Gobierno son una forma de aparentar la divergencia entre las autoridades.



Respuesta. Desde el Gobierno se manifestaron por la denuncia admitida de la CIDH. El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró que el informe de la CIDH sobre el hotel Las Américas, no es conclusivo.



Agregó que ahora inicia el proceso en el que Bolivia puede presentar sus descargos y “su versión de los hechos”. Además, recordó que aún no se habían ejecutado los procesos internos pues el juicio por el caso aún no ha concluido.



A su turno el vicepresidente Álvaro García Linera, en contacto con los medios, dijo que es un tema que debe resolverse por la justicia boliviana porque en su momento implicó la defensa del bienestar del país.



Asegura que existen informes periciales, parlamentarios, declaraciones y sentencias a personas involucradas en el operativo en donde se confirmó la acusación del Gobierno.



Espera. En tanto, dentro de la investigación del proceso del caso Rózsa, hoy se resolverá el recurso de cesación a la detención con medidas sustitutivas que está solicitando el implicado Juan Carlos Guedes quien continúa en calidad de detenido preventivo en Palmasola.



Gary Prado, defensa de Guedes, explicó que están solicitando medidas sustitutivas como el arresto domiciliario y la autorización para trabajar.



Guedes enfrenta un cuadro delicado de salud, sufre de hipertensión, problemas del corazón, diabetes y otros males que en los últimos meses han empeorado.



Sus familiares piden a las autoridades judiciales considerar su situación para que éste puedan recibir atención adecuada desde su domicilio, dado que desde el penal de Palmasola él no puede beneficiarse con una atención médica adecuada, lo que provoca que cada vez tenga recaídas.



La audiencia está marcada para las 9:30 de la mañana. Prado espera que los jueces del Tribunal Primero de sentencia que lleva adelante el caso, puedan considerar esto y dictar un fallo a su favor.



Guedes dijo sentir temor por la posición que ha asumido el Gobierno en las últimas semanas, después de que los vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal departamental del Justicia de La Paz determinara el arresto domiciliario para Zvonko Matkovic, también procesado en el caso. "Ojalá el Gobierno considerara esto y permita mi libertad al igual que mi compañero Zvonko, pero también son consciente que ya marcaron una línea de amedrentamiento a los jueces", dijo.



16 de abril

Del 2009 se efectuó el operativo en el hotel Las Américas.



10 Días

Restan para que se cumplan 9 años que se ventila el proceso.