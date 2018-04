Límites: Vice pide acatar fallo, Santa Cruz opta por las medidas



06/04/2018 - 07:49:30

Correo del Sur.- El Gobierno pidió ayer a Santa Cruz acatar el fallo del TCP sobre la definición de límites con Chuquisaca y desechó un estudio que antes defendía a ultranza sobre la localización del campo gasífero Incahuasi, manzana de la discordia entre ambas regiones.



“Hay una sentencia constitucional que ha fijado una serie de requerimientos y hay que cumplir lo que dice la sentencia constitucional. No es el Gobierno (que congeló el pago de regalías). Para el Gobierno las cosas estaban claras (…). Esa sentencia constitucional ha establecido un conjunto de condicionamientos y hay que cumplir lo más rápido posible y resolver este tema”, declaró en Santa Cruz el vicepresidente Álvaro García Linera.



La semana pasada, esta autoridad también señaló que el Comité Cívico y la Gobernación de Santa Cruz hacen un uso político del congelamiento del pago por las regalías generadas del campo Incahuasi.



En Sucre, el gobernador Esteban Urquizu subió el tono contra Costas, a quien recriminó por cambiar de discurso con relación al campo Incahuasi.



"Costas no debe tener sangre en la cara, no debe tener conciencia (...)". "Señor Costas no se haga a los locos, cumpla lo que ha dicho (...)", dijo, en alusión a una declaración anterior del cruceño cuando se mostró predispuesto a compartir las regalías de Incahuasi.



Para hoy se anunció una reunión de evaluación del conflicto por Incahuasi y la Gobernación espera convocar un encuentro la próxima semana con organizaciones sociales e instituciones para definir futuras acciones en el ámbito legal.



Urquizu descartó las movilizaciones tal como lo pretende hacer Santa Cruz.



Dijo que no sólo está en definición Incahuasi, sino también otros reservorios al norte, como el bloque Azero, y al sur de ambos departamentos.



"Desde el kilómetro cero tenemos que ver con Azero norte y señor Costas, asesórese bien, no nos venga a tapar el sol con un dedo. Al lado está Incahuasi, más hacia el sur de Chuquisaca hay otros pozos que tenemos que ver entre Santa Cruz y Chuquisaca", dijo.



BANCADA DEL MAS ALERTA



RIESGO DE ENFRENTAMIENTOS



La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Legislativo chuquisaqueño, a través de Gregorio Vela y Manuel Alfaro, por su lado, dio a conocer ayer una carta dirigida al gobernador Urquizu en la que alerta que el "discurso de confrontación" del gobernador Costas "podría generar de manera irresponsable el enfrentamiento violento entre hermanos bolivianos".



Asimismo, puso en duda la imparcialidad del viceministro de Autonomías, Hugo Siles, así como su competencia y capacidad para oficiar como árbitro de este conflicto, instando al Gobernador de Chuquisaca “iniciar las acciones legales convenientes”.



El pasado 27 de marzo, Autonomías emitió un comunicado ratificando que entre Chuquisaca y Santa Cruz sólo resta por delimitar 30 de los 120 vértices. En relación al resto, donde está Incahuasi, hay “límites precisos” respaldados por las leyes de 1898 y 1912, además de una resolución de 1914 y la ley 2727 del Parque Iñao.



Consultado, Urquizu dijo que evaluará la solicitud de iniciar acciones legales contra el viceministro Siles.



FUL SUSPENDE CARAVANA



De manera sorpresiva, ayer, la Federación Universitaria Local (FUL) de San Francisco Xavier De Chuquisaca, determinó no participar de la caravana convocada para este fin de semana por la Unión Juvenil Muyupampeña en defensa de Incahuasi.



“Nosotros nos hacemos a un lado, suspendiendo la asamblea y por ende no vamos a viajar a Muyupampa”, dijo el dirigente de la FUL, Sergio Vargas, tras considerar una nota del rector Eduardo Rivero en la que recomienda encarar una movilización institucional y de forma conjunta con todos los estamentos, previa realización de un Consejo Universitario.



En un manifiesto público, la Unión Juvenil Muyupampeña declaró persona no grata al secretario de Hidrocarburos, Felipe Molina, porque los habría tildado de políticos por las movilizaciones a las que convocaron, según ellos, en razón a que las autoridades no se manifiestan con fuerza y lucha constante para defender la integridad territorial y las regalías petroleras.



“La Unión de Jóvenes está conformada por bases de juventudes que no tenemos ningún fin político–partidario, sólo velamos por los intereses colectivos de nuestra población”, aclararon los aludidos.



El Comité Cívico de Chuquisaca, de igual forma, salió en defensa de su vicepresidente Roberto Balderas, a quien la Gobernación vinculó políticamente con el partido político de Rubén Costas y considera que este “desprestigio” que se intenta contra los dirigentes “simplemente responde a un afán distraccionista que pretende desviar nuestra atención y la del pueblo chuquisaqueño de los verdaderos problemas que nos aquejan como región”.



Cívicos cruceños anuncian nueva visita a Incahuasi



El Comité Cívico Pro Santa Cruz anunció para el próximo martes 10 de abril la realización de una caravana hacia el campo Incahuasi para sentar soberanía. Esta misma actividad ya fue realizada la pasada semana por asambleístas, cívicos y alcaldes de la provincia Cordillera, exigiendo al Gobierno y al TCP descongelar el pago de regalías.



“El martes el Comité Pro Santa Cruz está yendo a la serranía de Incahuasi, fundamente a los pozos de Incahuasi, para sentar presencia física (a partir) de la decisión tomada por este directorio de hacer una defensa intransigente y firme de las regalías de Santa Cruz”, sostuvo en conferencia de prensa el presidente cívico Fernando Cuéllar.



Participarán las instituciones que integran el Comité como la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, la Federación de Fraternidades Cruceñas, los comités cívicos de provincia, pueblos indígenas y Comité Cívico Femenino.



“Esto no se trata de buscar confrontación entre hermanos bolivianos o provocar a los hermanos chuquisaqueños; es simple y llanamente hacer respetar lo que por derecho nos corresponde, por historia y luchas, como son nuestras regalías. El Comité va a estar firme y presente”, señaló.



Por su parte, los alcaldes de Cordillera, que ayer se reunieron en la capital cruceña donde reafirmaron que los límites con Chuquisaca ya están definidos, reiteraron su pedido de descongelamiento de las regalías y presentaron un proyecto de ley departamental para su redistribución.



“Como provincia estamos de pie de lucha para exigir nuestros derechos, lo que por norma y ley nos corresponde. En consenso, pedimos que el 45% de las regalías producidas por el campo gasífero Incahuasi sean entregados a los municipios que conformamos Cordillera” dijo el alcalde de Lagunillas, Héctor Contreras.