Gobierno ve posible que la CIDH se haya equivocado al admitir la demanda por el caso Terrorismo



06/04/2018 - 07:46:12

La Razón.- Para el Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pudo cometer “una equivocación” al haber admitido una demanda en contra del Estado vinculada con el caso Terrorismo al no haber constatado que los peticionarios no agotaron procedimientos internos ya que aún está en curso el juicio contra los vinculados en los hechos destapados en abril de 2009.



La posición fue expresada por el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien también explicó que la admisión no implica un pronunciamiento en el fondo del proceso sino que, por el contrario, abre un período de tiempo en el que el Estado puede presentar sus pruebas de descargo y visión de los hechos que son parte de la demanda.



“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos posiblemente ha cometido una equivocación al no haber constatado que no se han agotado los procedimientos internos (en este caso) porque por este proceso de terrorismo y separatismo aún está pendiente (el juicio) y se encuentra dilatado justamente por el accionar de algunos de los peticionarios”, aseguró.



La CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), admitió una denuncia contra el Estado boliviano presentada por Gianni Prado Herrera y Carolina Dwyer en representación de Mario Tádic Astorga y otro. Tádic es uno de los capturados en el llamado caso Terrorismo y fue acusado de formar parte de la célula terrorista desarticulada el 16 de abril de 2009 como resultado de un operativo policial en el Hotel Las Américas, en Santa Cruz de la Sierra.



Tádic y Elöd Tóásó fueron capturados con vida, mientras que Eduardo Rózsa, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi murieron en el operativo. Los demandantes denuncian violaciones de derechos humanos, del proceso penal, la aplicación de normas de forma retroactiva y la presunta ejecución extrajudicial del irlandés Dwyer como resultado de las acciones policiales.



En la oposición destacaron la aceptación de la demanda. “La demanda por masacre en Hotel Las Américas fue presentada hace 8 años, la justicia tarda pero llega, Evo en la mira, convocó a referendo, lo perdió, desconoció resultado, violó la CPE #2019NoMas”, escribió en su cuenta en Twitter el líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina.



René Martínez, exministro y miembro de la comisión legislativa que investigó el caso Terrorismo, cuestionó en una entrevista con la estatal Patria Nueva la demanda y recordó que Tádic, junto al resto de los miembros de la célula terrorista, fueron traídos a Bolivia para actividades orientadas a dividir el territorio.



Recordó que varios estaban vinculados con la guerra de los Balcanes y aseguró que en cualquier Estado se actúa con “drasticidad” frente a hechos como los descubiertos en 2009. Tádic se acogió a un proceso abreviado, cumplió su sentencia y ahora está libre, fuera de Bolivia.



La investigación llegó hasta la cúpula política y empresarial cruceña. Marcelo Soza fue el fiscal que investigó, pero después de ser acusado de extorsiones huyó a Brasil donde logró refugio y desde donde denunció que hubo presiones en su trabajo.



Arce explicó que el juicio no avanza justamente por los incidentes que interponen los acusados.