Víctimas de octubre 2003 esperan dictamen de juez



06/04/2018 - 07:42:02

El Diario.- Las víctimas de la guerra del gas de octubre del 2003 retornaron al país, después de conocer el fallo del jurado de la Corte de Florida de Estados Unidos, esperan ahora que el juez ratifique la sentencia contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.



“Antes que nada, lo que estamos esperando es que esta sentencia se concrete y después determinaremos con nuestros abogados qué acciones tomar y qué otros trámites más se van a realizar, porque Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín apelarán la decisión”, señaló Juan Patricio Quispe, representante de las víctimas.



El pasado martes, el jurado de la Corte de Fort Lauderdale definió que Goni y ‘el Zorro’ son responsables de las ejecuciones extrajudiciales de octubre del 2003, por lo que determinó que ambos sindicados deben pagar el resarcimiento económico de 10 millones de dólares, para ser distribuidos entre los parientes inmediatos de las víctimas.



El juez James I, Cohn debe pronunciarse al respecto, el cual puede ratificar o no esta decisión. La última audiencia se desarrollará el próximo 4 de mayo, sin embargo, la defensa de los demandados presentaron una serie de peticiones para que la autoridad aplique la ‘regla 50’, una norma estadounidense que permite al juez fallar a contrarruta de lo decidido por un jurado, cuando considere que la decisión ha sido inconsecuente con la prueba ofrecida.



ARRIBO



Desde muy temprano de ayer, los familiares de las víctimas se apostaron en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de El Alto, tras conocer que las ocho familias demandantes, junto con sus abogados, llegarían tras el arribo de la delegación. En esas circunstancias, la emoción se hizo sentir en el ambiente.



Las víctimas de octubre llegaron como los héroes de abril, como las mujeres y hombres que vieron que Goni y Sánchez Berzaín fueron declarados responsables de ejecuciones extrajudiciales. Esta recepción se produjo en medio de abrazos, lágrimas y alegrías, por haberse cumplido el objetivo que se trazaron desde el 2007.



El abogado de la universidad de Harvard, Thomas Becker, fue el más buscado por los familiares. Se formó una columna para recibirlo con abrazos y guirnaldas, y agradecerle por el trabajo que realizó durante todo este tiempo, quien además fue el impulsor del proceso.



La emoción lo invadió y derramó unas lágrimas al ver que lo apreciaban y lo consideraban como parte de sus familias.



“Estamos muy contentos, los ciudadanos estadounidenses, integrantes del Jurado, decidieron que Goni y Sánchez Berzaín son responsables (…) la batalla más importante la ganamos hace dos días”, expresó Becker



CON LA CABEZA EN ALTO



Eloy Rojas, que perdió a su hija de 8 años, indicó que el expresidente y su colaborador, al principio, se mostraron bastante altaneros y por demás prepotentes, incluso veían a los familiares de las víctimas como a personas inferiores, se reía en sus caras.



“Me sentí orgulloso de verlo frente a frente en la silla de los acusados y no bajé la cabeza en momento alguno. Cuando se dictó la sentencia no estaban presentes Sanchez de Lozada y Sánchez Berzaín, en la audiencia”, dijo Quispe.



SIN AYUDA DEL GOBIERNO



Teófilo Baltazar, una de las víctimas que viajó a Estados Unidos, dijo sentirse muy decepcionado con el gobierno del presidente Evo Morales, porque no hizo nada para hacerles justicia.



“Me siento decepcionado de este Gobierno, muy decepcionado. Este Gobierno nos podía ayudar, pero no hizo nada. Ahora que nosotros conseguimos esto (una victoria), ellos son los primeros en salir vanagloriados, y no son así las cosas”, lamentó Baltazar.



RESARCIMIENTO



Según el veredicto del jurado se estableció que cada una de las familias reciba un específico monto de compensación. Eloy rojas, papa de la niña Marlene de ocho años, recibirá un millón de dólares; Etelvina Mamani un millón y medio de dólares; a Sonia Espejo se le asignaron 500 mil dólares.