Tribunal Constitucional rechaza por segunda vez recurso contra repostulación de autoridades electas



05/04/2018 - 20:21:40

Sucre, (ABI).- El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, informó el jueves que la Comisión de Admisión de esa instancia rechazó por segunda vez el recurso de nulidad interpuesto por el abogado, Carlos Alarcón, con el apoyo del senador de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez, contra la sentencia que posibilita la repostulación de autoridades nacionales y subnacionales en futuras elecciones.



"En base a la Comisión de Admisión, procedió a rechazar, uno por no tener legitimación para poder presentar y dos porque no existe el procedimiento adecuado para interponer esa acción", informó a los periodistas.



Explicó que, según el artículo 204 de la Constitución Política del Estado, las decisiones y sentencias del TCP son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio



"Contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno", expresó.