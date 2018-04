EEUU: Guardia Nacional tendría misión de apoyo a patrulla fronteriza



05/04/2018 - 18:56:15

VOA.- Tras la firma de la orden presidencial para desplegar a miembros de la Guardia Nacional en la frontera con México para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, señaló que no saben cuántos soldados serán movilizados ni si estarán armados.



Ante la pregunta de periodistas el jueves en la Casa Blanca, Nielsen sí aseguró que está en conversaciones con los cuatro gobernadores de los estados involucrados, incluído California, y que todos están dispuestos a aceptar la presencia de la Guardia Nacional en sus fronteras.



"He hablado con los cuatro, tuve buenas conversaciones con los cuatro. Las conversaciones continuarán”, dijo Nielsen. Específicamente sobre el gobernador de California, Jerry Brown, la secretaria del DHS manifestó que “esto es algo que él ha visto antes y ha visto que va bien”.



“Como saben, el concepto aquí es multiplicar a la patrulla fronteriza, de manera que el control fronterizo pueda hacer su trabajo. Así es que tengo la esperanza de continuar conversando con el gobernador Brown para llegar a un acuerdo”, aseguró Nielsen.



Para aclarar, la secretaria de Seguridad Nacional dijo que los miembros que se desplacen a las fronteras cumplirían una misión de “apoyo” a la patrulla fronteriza.



“Hemos ofrecido nuestro mejor consejo a través de nuestra agencia de Protección de Fronteras y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), en cuanto a lo que podrían hacer, pero por ejemplo realizarían la vigilancia aérea. Como sabes la frontera es realmente grande. Necesitamos saber dónde están cruzando las personas y quiénes son para que podamos tomar medidas”, agregó Nielsen.



Por su parte, el presidente Donald Trump volvió a mencionar el jueves el problema de las leyes fallidas de inmigración y la necesidad de tener “fronteras seguras”.

Durante un encuentro en Virginia Occidental para destacar su nueva reforma tributaria, Trump se quejó de las políticas de inmigración de “captura y liberación” de la migración en cadena, en la que un inmigrantes puede patrocinar a varios miembros de su familia para reunirse en EE.UU.