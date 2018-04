EEUU en Cumbre de las Américas: Venezuela es una afrenta a la democracia



05/04/2018 - 18:50:05

VOA.- En un anticipo al discurso del presidente Donald Trump en la Cumbre de las Américas, funcionarios estadounidenses indicaron que el mandatario se enfocará en el tema oficial del encuentro que incluye corrupción, democracia, transparencia y tratados comerciales libres y justos.



Está claro que el presidente Trump mostrará su visión al resto de los países de la región, y destacará la importancia de mantener una nación libre, segura y justa.



Fuentes oficiales cercanas al mandatario informaron que si bien no se conoce la totalidad del discurso presidencial se sabe que pondrá especial énfasis en la situación que atraviesa el pueblo venezolano.



Se espera que el mandatario agradezca a la región por apoyar, dentro de sus posibilidades, las acciones estadounidenses para “presionar legalmente a Venezuela”. Además reiterará la importancia del liderazgo de EE.UU. y sus aliados para defender la democracia en el país sudamericano.



“La situación en Venezuela no es sostenible y es una afrenta a la democracia en la región y el mundo”, indicaron fuentes oficiales.



Los funcionarios indicaron que “esperan que el presidente Maduro no se presente en la cumbre” y aseguraron que Trump no se reunirá con la delegación venezolana.



Otro de los temas que estará presente en el discurso de Trump en la Cumbre de las Américas será la inmigración. Se espera que envíe el mensaje de que “una economía fuerte es buena para mantener a las personas en sus propios países”.



Aunque no se tiene en agenda todavía una reunión bilateral con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, los funcionarios estadounidenses señalaron que EE.UU. ha tenido múltiples reuniones de alto nivel con México y espera seguir por ese camino enfocados en la visión estadounidense de proteger su territorio.



De igual manera, las fuentes oficiales notificaron que en los próximos días darían a conocer más detalles sobre posibles reuniones bilaterales, pero que por el momento tampoco tenían prevista una reunión del presidente Trump con su homólogo cubano Raúl Castro.



Los funcionarios estadounidenses también aclararon que no se espera en la cumbre una decisión final sobre el tratado de libre comercio con México y Canadá, (TLCAN), por lo que todas las negociaciones al respecto continuarán por las vías vigentes.