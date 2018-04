COB pide incremento del 15% al salario mínimo y del 10% al haber básico para este año



05/04/2018 - 18:15:58

Cochabamba, (ABI).- La Central Obrera Boliviana (COB) determinó el jueves pedir al Gobierno nacional un incremento del 15% al salario mínimo nacional y del 10% al haber básico para este año, en el marco de un ampliado nacional que se realizó en Cochabamba, informó el jueves el secretario ejecutivo del ente matriz de los trabajadores, Juan Carlos Guarachi.



"En el incremento salarial al haber básico hay una propuesta de 10 por ciento. Otra propuesta para el mínimo nacional es del 15 por ciento", informó en una conferencia de prensa realizada al cierre de ese encuentro sindical.



Según Guarachi, ese pedido se incorporará en un pliego petitorio que una comisión de la COB entregará el sábado a las autoridades del Órgano Ejecutivo.



Explicó que los porcentajes planteados surgieron considerando los logros alcanzados en años anteriores y la obtención de promedios entre varias propuestas presentadas por delegaciones de trabajadores de los nueve departamentos del país.



Anunció que la COB pedirá a las autoridades gubernamentales que el debate por comisiones sobre el tema del incremento salarial se realice por "tiempo y materia".



"No vamos a trabajar sujeto a la agenda de los diferentes ministros, no. Lo vamos a plantear una vez sentándonos dos días o tres días si tenemos que trabajar para avanzar y darle celeridad (al tratamiento) de las demandas de los trabajadores", sostuvo.



El dirigente relievó que las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad y redactadas por comisiones de trabajo sindicales y no por asesores de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o consultores externos como sucedía en el pasado.