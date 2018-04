Gobierno halla indicios de responsabilidad administrativa y penal en proyecto Telemedicina



05/04/2018 - 14:10:20

Página Siete.- El ministro de Justicia, Héctor Arce, dio a conocer hoy que se identificaron indicios de responsabilidad administrativa y penal entre quienes intervinieron en el proceso de adjudicación de equipos y software para el proyecto de Telemedicina, denunciado por la oposición, por lo que se procedió al inicio de un proceso por incumplimiento de deberes.



Ayer, el diputado opositor Luis Felipe Dorado y el asambleísta Mario Orellana denunciaron que la empresa ITTI-Bolivia SA, cuyo propietario sería Jorge Terrazas, médico que operó al presidente Evo Morales de la rodilla en 2016, se adjudicó un contrato por más de 90 millones de bolivianos, sin cumplir los requisitos establecidos en la licitación pública del año 2014.



Entre las irregularidades denunciadas por Orellana está que el proceso no fue registrado por el Ministerio de Salud en el Sicoes, lo cual transgrede el artículo 10 del decreto 181 de 2009, además que la empresa no cuenta con los años de experiencia y que incluso cambió su objeto comercial ante Fundempresa.



"La empresa que se ha adjudicado, no habría acreditado una experiencia de tres años como mínimo que establecía el documento base de contratación, en función de esto ya el Ministerio de Justicia ha requerido el procesamiento administrativo y posiblemente procesamiento penal por el delito de incumplimiento de deberes", informó Arce hoy en conferencia de prensa.



Respecto al caso, el Ministerio de Justicia explicó que la admisión de la denuncia se informó al asambleísta Orellana mediante una nota enviada el 8 de diciembre de 2017 y que el 12 de marzo de 2018 se emitió el informe correspondiente, más no obstante aclaró que la documentación sobre la investigación es reservada por el momento.



HORAS ANTES DIJERON QUE LA DENUNCIA NO CORRESPONDÍA A LA VERDAD



(abi).- El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional aclaró el miércoles por la noche que las denuncias sobre supuestas irregularidades y falta de respuesta en la investigación presentadas por el diputado de Unidad Demócrata (UD) Luis Felipe Dorado, en el proceso de adjudicación del proyecto "Telemedicina", no corresponden a la verdad.



"Se concluye que la afirmación pública del diputado, Luis Felipe Dorado, y del asambleísta de Cochabamba, Mario Orellana Mamani, en sentido de que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional no dio respuesta a este caso, carecen de veracidad y utilizan información distorsionada", señala un comunicado.



El Diputado Luis Felipe Dorado denunció en conferencia de prensa durante esta jornada, supuestas irregularidades que existieron en la licitación pública en la gestión 2014, sobre la venta y puesta en marcha del proyecto de "Telemedicina" por una cifra de 93.264.000,00, misma que fue adjudicada por la Empresa ITTI Bolivia S.A.