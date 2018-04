Familiares de víctimas de octubre negro retornan al país y dicen que se logró una victoria legal



05/04/2018 - 13:54:48

La Paz, (ABI).- Los familiares de las víctimas de "octubre negro" que demandaron, en un juicio civil, al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a su exministro Carlos Sánchez Berzaín, por la muerte de 67 bolivianos y una centenera de heridos en octubre de 2003, retornaron el jueves al país, y hablaron de una "victoria legal", que no repara la pérdida de sus familiares.



Eloy Rojas Mamani, uno de los ocho impulsores del juicio que se desarrolló en una corte de Florida, Estados Unidos, cuyo jurado halló responsables a las exautoridades, dijo, según cita El Deber, que se logró una victoria legal que no repara sus sentimientos por la pérdida de su hija Marlene, que recibió un balazo al estar detrás de su ventana.



Aproximadamente, el avión que trajo a los familiares arribó al Aeropuerto Internacional de El Alto a las 11:00.



El abogado Thomas Becker, uno de los juristas que logró el veredicto en Estados Unidos, quien llegó junto con los familiares, dijo que se siente orgullo del resultado de ese proceso que duró más de 14 años.



"Bueno, estamos muy felices, la gente de Bolivia ganó una victoria súper importante para Bolivia y para el mundo. Y estoy muy orgulloso de los compañeros, del resultado", señaló a los periodistas.



Becker fue recibido con flores y guirnaldas por otros familiares de las víctimas de octubre que siguieron el proceso en el país.



"Yo llegue a Bolivia y lo que pasó era una vergüenza que Gonzalo Sánchez de Lozada utilice Estados Unidos como refugio y no podíamos permitir eso, por eso decidimos y luchamos y buscamos la justicia", acotó.



Al referirse a su pasión por el rock, dijo que "también algunos rockeros tienen interés de cambiar al mundo, yo creo que la música puede ser revolucionaria".



El juicio civil comenzó el 5 de marzo y el martes 3 de abril se conoció la decisión del jurado, ahora se aguarda el proceso de apelación anunciado por los demandados.