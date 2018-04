Arce presume que CIDH admitió la denuncia en caso terrorismo sin agotar procedimientos



05/04/2018 - 13:50:51

La Paz, (ABI).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, presumió el jueves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia planteada por los acusados en el caso terrorismo sin agotar los procedimientos internos.



"Nosotros observamos que la CIDH posiblemente cometió una equivocación al no haber constatado, de que no se agotaron los procedimientos internos", dijo en conferencia de prensa.



La demanda que está dirigida contra el Estado Boliviano fue planteada por violación de derechos humanos e interpuesta por el boliviano-croata, Mario Tádic y el húngaro, Elöd Tóásó, computados en el caso terrorismo.



Arce manifestó que el juicio oral por ese caso aún está pendiente y se encuentra dilatado, justamente, por los peticionarios ante la CIDH, quienes evitan que el proceso avance.



El 16 de abril de 2009, la Policía desbarató una célula terrorista asentada en Bolivia tras un operativo en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz, en el este de Bolivia; Eduardo Rózsa Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés) murieron durante el asalto.



Según el ministro en el proceso existen coprocesados que admitieron su culpa y se acogieron al procedimiento abreviado.



Aclaró que la resolución de la CIDH no se trata de un informe de fondo u conclusivo, sino que hace conocer la admisibilidad de la demanda.



"Se trata simplemente de un informe de admisibilidad, que abre un periodo donde el Estado pueda presentar sus descargos y su versión de los hechos", insistió.



Agregó que el Gobierno analiza el contenido de la resolución de la CIDH para fundamentar las acciones que se seguirán en el caso y advirtió que

"en materia de terrorismo-separatismo, de grave daño a la integridad del país, no existe nada que conciliar".