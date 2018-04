Chile: Ricardo Lagos reitera apoyo a Lula y confía que se corrijan las graves decisiones



05/04/2018 - 12:37:19

La Tercera.- El ex mandatario manifestó que la determinación del Tribunal Federal de Brasil de rechazar el recurso de habeas corpus presentado por Lula da Silva, para evitar la prisión, "es una mala noticia para la democracia" de América Latina.



No es la primera vez que entrega su apoyo, pero esta mañana el ex Presidente Ricargo Lagos volvió a respaldar a Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinara rechazar el recurso de habeas corpus que presentó su defensa, para evitar los 12 años de prisión a los que fue condenado.



Anoche y tras una maratónica jornada, el STF dejó al ex Mandatario brasileño muy cerca de ir a la cárcel, luego de que por seis votos contra cinco se rechazara el recurso.



Por este motivo, a través de su cuenta en Twitter, Lagos manifestó que el fallo “es una mala noticia para la democracia de Brasil y América Latina”.



En un segundo post, agregó que “su eventual encarcelamiento y eliminación de la competencia electoral profundizará la fractura que atraviesa la sociedad brasileña. Lula es el liderazgo con mayor apoyo popular y espero y confío que las instituciones democráticas de esa gran nación corrijan estas graves decisiones”.