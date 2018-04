Hija del doble agente Serguéi Skripal rompe su silencio tras ser envenenada



05/04/2018 - 11:52:45

RT.- Yulia Skripal, la hija del agente doble Serguéi Skripal, ha realizado sus primeras declaraciones desde que fuera envenenada el pasado 4 de marzo. Afirma que "se despertó hace una semana y su fuerza aumenta día a día".



Yulia se ha mostrado agradecida por el interés y "por los muchos mensajes" de apoyo que ha recibido.



"Tengo que agradecer a muchas personas mi recuperación y me gustaría mencionar especialmente a la gente de Salisbury que acudió en mi ayuda cuando mi padre y yo estábamos incapacitados", ha expresado la hija del agente, que también ha querido dar las gracias "al personal de hospital del distrito de Salisbury por su cuidado y profesionalismo".

Incidente "desconcertante"



Asimismo, ha calificado el incidente de "algo desconcertante", y ha pedido respeto a su privacidad y a la de su familia durante el período de convalecencia.



Su declaración, publicada por el servicio de prensa de la Policía británica, no contiene ninguna información sobre el estado de su padre.



El pasado 29 de marzo los médicos del hospital del distrito de Salisbury informaron que el estado físico de Yulia Skripal había mejorado y ya no era crítico. "Ella ha reaccionado bien al tratamiento, pero sigue recibiendo asistencia clínica avanzada las 24 horas del día", declaró entonces la directora médica del hospital, que se mostró orgullosa del trabajo de sus subordinados.



El 4 de marzo de 2018, el ex doble agente ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con un agente nervioso en el territorio británico, un hecho que Londres atribuyó a Moscú sin presentar pruebas al respecto.

Rusia ha asegurado en repetidas ocasiones que no tiene "nada que ver" con el ataque y solicitó acceso a la investigación, pero el Gobierno británico no ha permitido la cooperación rusa y no ha proporcionado a Moscú muestras de la sustancia.