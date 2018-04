Luis Fonsi feliz: 5 mil millones de vistas en YouTube con Despacito ZONA MULTIMEDIA

05/04/2018 - 08:46:21

El Comercio.- Luis Fonsi no pudo ocultar su alegría en Instagram al conocer que el videoclip de "Despacito" ha roto un nuevo récord en la plataforma de videos YouTube.



La referida grabación musical superó este miércoles las cinco mil millones de reproducciones, ratificando así que es la más vista en la historia.



"¡5 mil millones de vistas! Gracias por el apoyo. ¡Qué viva la música latina! Los quiero. Rompiendo récords", escribió en la leyenda de su celebración en Instagram.



5 Billion Views!!! 🔥🔥Thank you so much for your support.🙏Que viva la música latina! 🙌 Los quiero 😘🇵🇷 #RecordBreaking @DaddyYankee @ElasticPeople @UniversalMusica Una publicación compartida de Luis Fonsi (@luisfonsi) el Abr 4, 2018 at 6:14 PDT





Este post de Fonsi muestra una edición muy variada de virales protagonizados por gente que bailó "Despacito" desde su aparición en YouTube en enero del año 2017.



"Despacito" significó para Luis Fonsi un nuevo impulso en su carrera artística, caracterizada en sus inicios por una sucesión de baladas románticas en castellano.



El éxito del tema --co interpretado por Daddy Yankee-- motivó que Justin Bieber se sume a ellos en una versión en inglés que ayudó a abrirle las puertas en Estados Unidos y Canadá.



Tras concretar varios conciertos en diversas partes del mundo, Luis Fonsi sacaría el tema "Échame la culpa" junto a Demi Lovato, mientras que Daddy Yankee lanzó "Dura". Ambos con gran cantidad de vistas en YouTube. Este post de Fonsi muestra una edición muy variada de virales protagonizados por gente que bailó "Despacito" desde su aparición en YouTube en enero del año 2017."Despacito" significó para Luis Fonsi un nuevo impulso en su carrera artística, caracterizada en sus inicios por una sucesión de baladas románticas en castellano.El éxito del tema --co interpretado por Daddy Yankee-- motivó que Justin Bieber se sume a ellos en una versión en inglés que ayudó a abrirle las puertas en Estados Unidos y Canadá.Tras concretar varios conciertos en diversas partes del mundo, Luis Fonsi sacaría el tema "Échame la culpa" junto a Demi Lovato, mientras que Daddy Yankee lanzó "Dura". Ambos con gran cantidad de vistas en YouTube.