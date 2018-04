Bolívar recibe al líder Atlético sin crédito para perder puntos en casa



05/04/2018 - 07:58:56

Página Siete.- Sin margen para el error, así se le presenta a Bolívar el partido que jugará esta noche frente a Atlético Nacional (20:30), por la tercera fecha del Grupo 2 de la Copa Libertadores de América.





Los celestes no pueden darse el lujo de seguir perdiendo unidades en condición de local ya que ello significaría su eliminación por adelantado en su serie.





El conjunto nacional tiene dos puntos acumulados en dos presentaciones: empató 1-1 con el Delfín Sporting en Manta, Ecuador, pero falló en el Siles al igualar por el mismo marcador frente al Colo Colo de Chile.





Los celestes aspiran ganar los dos partidos que aún tienen en casa y llegar a ocho unidades, que no serán suficientes para acceder a la siguiente ronda ya que deberá esperar que pasa con el Colo Colo en su visita al Delfín, que en apariencia es el equipo al que se le puede sacar unidades.





Más cómoda es la posición de los colombianos que ganaron en sus dos primeras presentaciones y son líderes de la serie con seis puntos y firmes candidatos a llegar a las finales de la presente edición.





La Academia llega a la fecha de hoy luego de golear por 6-1 a Real Potosí, triunfo que le permitió recuperar el poder ofensivo que había estado ausente en las primeras diez fechas del campeonato y en los dos juegos internacionales.





Para hoy, el técnico Vinícius Eutrópio decidió que el lateral Diego Bejarano retorne al equipo en reemplazo de Edemir Rodríguez, por la banda derecha. En relación al equipo que jugó con Colo Colo, las otras variantes serán la presencia de Erwin Saavedra en el mediocampo y la de William Ferreira que jugará como enganche.





Los colombianos están desde el lunes en Santa Cruz y llegarán esta tarde a La Paz. El equipo dirigido por Jorge Almirón no trae a los experimentados Macnelly Torres y Dayro Moreno, quienes fueron excluidos por disposición táctica.



“Un homenaje a Chapecoense”





“Ganarle a Nacional sería un lindo homenaje para el Chapecoense”, sostuvo el técnico de Bolívar, Vinícius Eutrópio, sobre el partido que jugará esta noche su elenco ante los cafetaleros.





El DT recordó que en 2016 no se pudo jugar la final entre Chape y los colombianos por el accidente aéreo en el que perdieron la vida los brasileños. Meses después el DT dirigió al Chapecoense. “Son dos motivos especiales y procuro no pensar en esa página triste. Atlético es un equipo que ayudó mucho a Chape en 2016 y ganarle sería un lindo homenaje para los fallecidos”, anotó.





Sobre el equipo antioqueño, agregó que espera un equipo más ambiciosos que Colo Colo. “Si vienen a proponer nos favorecerá mucho ya que nosotros tendremos espacios para desarrollar nuestro juego”, finalizó el brasileño.