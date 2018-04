Alpire y Cardozo están en duda para el partido del sábado ante Blooming



05/04/2018 - 07:56:17

Los Tiempos.- Edwin Alpire y Caleb Cardozo son las dudas que tiene el equipo Aurora para conformar su once inicial para el cotejo del sábado (15:00) frente a Blooming, por la undécima jornada del grupo B del torneo Apertura.



El médico del equipo, Beimar Claros, señaló ayer que Alpire aqueja una contractura muscular en el muslo.



“No es un desgarro, vamos a hacer todo lo posible para que llegue al partido del sábado, caso contrario, vamos a preservarlo para el clásico”, sostuvo.



El atacante será tratado con ozonoterapia y con sesiones de fisioterapia, una valoración previa mañana definirá si es que puede jugar en el cotejo frente a Blooming.



El jugador salió en el minuto 10 del segundo tiempo, luego de sentir una molestia en la pierna derecha, por lo que no pudo terminar el partido.



Con relación a Cardozo, el futbolista lleva varios días con una lesión en el oblicuo, y aunque en las últimas jornadas ya comenzó a trotar sin ninguna molestia, puede que no suceda lo mismo al momento de correr.



“Cuando entrena no tiene molestia, pero no es lo mismo trotar que correr. A él (Cardozo) lo vamos a valorar mañana y ahí recién veremos”, manifestó.



Estas lesiones se suman a la expulsión de Javier León, quien vio la tarjeta roja en la segunda etapa del partido frente a Sport Boys, el pasado lunes.



El argentino fue expulsado por el juez central luego de reclamar por una falta que no se cobró en contra de Amilcar Velasco.



Con estas bajas, el técnico Miguel Ángel Zahzú comenzará hoy a delinear el equipo para el cotejo ante la Academia cruceña.







ZAHZÚ: “ESTÁ DIGITADO POR LOS ÁRBITROS”



El técnico de Aurora, Miguel Ángel Zahzú, observó ayer que la designación de árbitros los está perjudicando. El estratega argentino observó la actuación de Jordy Alemán, juez que dirigió el partido entre Sport Boys y Aurora, por lo que pidió que la dirigencia reclame por este aspecto.



“Siempre estoy con mal ánimo, trabajo para ser campeón pero no se puede, nos ponen árbitros que salen con cosas inventadas. Nos han puesto árbitros que tienen todo digitado”, sostuvo.



El técnico señaló que, pese a eso, él sigue con el proyecto, “formando jugadores, dándole continuidad a varios futbolistas”. Zahzú señaló que el partido del sábado reviste de importancia.