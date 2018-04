Jugadores lilas dan plazo para que se les pague



05/04/2018 - 07:55:06

El Diario.- Los jugadores de Real Potosí esperan que la dirigencia de ese plantel cumpla la promesa de terminar de pagar las deudas que tienen hasta este viernes, de otra manera tomarán medidas y pararán. Una amenaza que llega desde el pasado lunes.



El cuadro lila juega este fin de semana con Destroyers y se conoció que la decisión que tomó el plantel respecto a este partido es que si la dirigencia no cumple con el dinero que falta, no viajarán a Santa Cruz.



El primer plantel lila amenazó el pasado lunes con no entrenar si es que no se pagaban las deudas que tienen con los futbolistas. Si bien esto no se cumplió porque la dirigencia entregó un monto de dinero, pero este no fue el acordado la anterior semana.



El experimentado jugador fue claro al hablar de la dirigencia de su plantel, “ellos tienen que cumplir con lo que prometen, y nosotros seguir trabajando, si ellos no cumplen nosotros no podemos hacer fútbol y somos los que generamos dinero para la institución”.