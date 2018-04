Elecciones serán en Santa Cruz: FBF



05/04/2018 - 07:53:16

El Día.- Atendiendo una instructiva de los veedores de FIFA y de la Conmebol, Carlos Ribera Vaca, actual presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), confirmó ayer en forma oficial que el Congreso electivo para designar el nuevo Comité Ejecutivo se realizará en la ciudad de Santa Cruz y no en Cochabamba, como estaba fijado inicialmente, este martes 10 de abril.



Uno de los salones del hotel Los Tajibos, es el lugar elegido y que comenzará a las 10:00.



El cambio. "Tenemos una nota llegada de la Conmebol y de la FIFA en el que nos solicitan cambiar la sede del Congreso de Cochabamba a Santa Cruz, esto por el tema de las combinaciones aéreas lo cual le es imposible llegar porque después casi de inmediato tienen que regresar a un Congreso que hay en Buenos Aires", dijo Ribera ayer en contacto con los medios, argumentando que el Artículo 26 de la FBF, le faculta al ejecutivo tomar esa determinación.



En desacuerdo. La decisión del ejecutivo de la FBF, Ribera y Rocha, fue inmediatamente refutada por el presidente de la Comisión Electoral, Limberg Cardozo, quien de inmediato envió una nota a la Conmebol y FIFA, pidiendo explicación de la razón del cambio de sede del Congreso.



“Un instructivo no puede cambiar una resolución, que el Congreso debía realizarse en Cochabamba, pero hasta ahora no he recibido respuesta”, indicó Cardozo.