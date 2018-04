Los casos de paperas en La Paz aumentan en más de ocho veces



05/04/2018 - 07:43:51

Página Siete.- Un informe del Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz indica que los casos de paperas en el primer trimestre de este año se incrementaron en más de ocho veces comparado con similar periodo del pasado año. Piden acogerse a las medidas de seguridad para evitar más casos.





“En las primeras 12 semanas de 2017 hemos reportado 64 casos de parotiditis o paperas, pero en el mismo periodo de este año ya tenemos 517 casos, lo que significa que estamos en zona de epidemia por este virus”, dijo la jefa de la Unidad de Epidemiología del SEDES, Alejandra Salas.





Explicó que este incremento se debe a la variabilidad climática que existe en el país y en el mundo.



“Producto de ello, muchas enfermedades están reemergiendo y ese es el caso de la parotiditis”, indicó.





La papera o parotiditis es una infección viral que se transmite por la vía respiratoria y ataca preferentemente a la glándula de la parótida, responsable de la producción de la saliva. Este virus es altamente contagioso y se transmite de persona a persona por hablar, toser o darse la mano. El periodo de incubación del virus oscila entre 14 y 25 días. Las características de esta enfermedad son fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, malestar, inflamación de las parótidas, dolor muscular y al tragar alimentos, entre otros.



Salas explicó que los casos que se están reportando son en diferentes colegios e instituciones del departamento. “El penúltimo caso se registró en el colegio Don Bosco y aparentemente en las últimas horas se indicó que existen nuevos casos en un regimiento militar”, sostuvo.





La mayoría de los casos se reportaron en 10 unidades educativas de La Paz. Además, se tiene un número similar en El Alto. Según la autoridad, también se tuvo otros casos reportados en la oficina de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y centros militares.





Salas afirmó que hasta la fecha no se cerró ningún aula o establecimiento, ya que los índices que se reportaron no llegaron al 50% de los estudiantes tal como indica la norma. “En uno de ellos, hemos llegado a tener hasta el 40% de alumnos con el virus, pero no se cerró el curso”, precisó.

Según el reporte del SEDES, la mayoría de los afectados son adolescentes, jóvenes y adultos, pues tienen entre 15 y 39 años.





La mayoría son varones con 284 casos, los cuales equivalen al 57% y los otros 433 casos que llegan al 43% corresponden a la población femenina.





En ese marco, la experta señaló que ninguno de los casos positivos de varones tuvo complicaciones como la orquitis, que causa la inflamación de los testículos y producto de ello, podrían quedar estériles.





Sin embargo, Salas pidió a la población asumir las medidas de seguridad si es que identifican a algún familiar o estudiante con alguno de los signos y síntomas de la enfermedad. “Si la persona tiene parotiditis no debe acudir a sus labores educativas o a su fuente laboral y debe entrar en reposo absoluto durante 20 días”, afirmó.





Aseguró que las autoridades de las unidades educativas ya tienen conocimiento de esa disposición por lo que les darán las licencias correspondientes. “En muchos colegios ya conocen de todo el protocolo que se debe seguir ante la presencia del virus. Por ejemplo en el Don Bosco –cuando se encontró uno de los casos– los docentes ya han aislado a los niños con la enfermedad, ya hicieron la desinfección de alto nivel y tomaron todas las medidas de prevención para evitar el incremento de los casos”, acotó.



Por otra parte, Salas recomendó a los padres de familia vacunar a sus niños en la edad que corresponde. La primera dosis de la vacuna contra el virus del sarampión, rubéola y parotiditis (SPR) se aplica al primer año de vida y la segunda antes de los cinco años.





La experta indicó además que es importante lavarse las manos y desinfectarse con alcohol en gel y toser en el antebrazo.



Salud confirma 1.100 casos de paperas en Bolivia



Página Siete / La Paz





La ministra de Salud, Ariana Campero, confirmó ayer que en Bolivia se registraron 1.100 casos de paperas e indicó que se coordinan las tareas de prevención y acciones de desinfección para evitar el contagio.





“Tenemos a nivel nacional reportados 1.100 casos de paperas, de estos el 88% se concentra en los departamentos de La Paz y Oruro”, dijo la ministra de Salud a los periodistas, según ABI.





La autoridad explicó que se distribuyeron instructivos a los nueve servicios departamentales de salud para que asuman acciones preventivas y de desinfección en las unidades educativas donde se hayan registrado casos de paperas.





Campero sostuvo que el grupo etario más afectado por esa enfermedad es el que se encuentra entre 5 y 19 años. Los síntomas que presentan las personas que tienen el mal son fiebre, dolor en partes laterales de la cara y dificultad para engullir la saliva.





Esos síntomas permanecen en la persona por cinco días y posteriormente desaparecen, pero el afectado debe reposar.





La autoridad exhortó a la población a mantener un lavado de manos frecuente, airear los ambientes, estornudar tapándose la boca y llevar una alimentación adecuada.





La parotiditis es una enfermedad viral que se transmite vía aérea por la saliva. Este virus se localiza en las glándulas parótidas o salivales, y eso provoca la inflamación. La transmisión se puede realizar con sólo la expectoración o simplemente con hablar a una persona infectada.