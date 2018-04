36 niños aún viven en dos cárceles de Cochabamba



Los Tiempos.- El último mes, la cifra de niños y niñas menores a seis años en recintos penitenciarios del departamento disminuyó de 55 a 36, debido al trabajo que realiza una mesa interinstitucional que se conformó para velar por la seguridad de los infantes, según informó la directora del Régimen Penitenciario de Cochabamba, Tatiana Aguilar.



“Hay un bebé de seis meses y dos menores de tres años en San Pedro de Sacaba y 33 niños menores de seis años en San Sebastián Mujeres”, informó la autoridad.



De este modo, Aguilar explicó que uno de los mecanismos que provocó que el número de niños y niñas en las cárceles se redujera fue el diálogo con las madres para garantizar la seguridad de los infantes. “Unos han sido remitidos a familias ampliadas, otras madres solicitaron la acogida en algún hogar y también acudieron a la Defensoría”, agregó.



Asimismo, la autoridad destacó que la cárcel de San Sebastián Mujeres posee un control social ejercido por las mismas madres del recinto penitenciario, ya que son las mismas que velan por el cuidado de los infantes.



A su turno, el jefe de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Jhonny Bustamante, manifestó que desde la primera semana de marzo, instituciones como Régimen Penitenciario, Defensoría del Pueblo, Defensorías de la Niñez y Adolescencia y gobernadores de las cárceles se reúnen en una mesa de trabajo para unificar criterios y buscar alternativas de precautelar la seguridad de los menores.



“Existe resistencia por parte de las mamás, piensan que les vamos a quitar a sus hijos, pero la Defensoría no es una instancia coercitiva, sino una amigable y conciliadora”, señaló.



Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, informó que dos niños mayores a seis años de edad viven en San Sebastián Mujeres y se analizarán mecanismos para su seguridad. Asimismo, se armarán carpetas de los niños para evaluar su situación.







CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE



El artículo 106 de la Ley 548 estipula, en su inciso C, que la niña, niño o adolescente de madre o padre privados de libertad que no alcanzaron los seis años de edad pueden permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios para hombres. Además, que en las cárceles se deberán habilitar guarderías para los infantes.