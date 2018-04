Alcalde Leyes suma 21 denuncias penales y 14 fueron rechazadas



05/04/2018 - 07:39:35

Opinión.- Desde 2015, los procesos sumaron 21 y de esos 14 fueron rechazados. Hay seis vigentes, porque las dos denuncias por la supuesta designación irregular de la intendenta Luz Rojas se unieron en un solo caso.



El secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Sergio Coca, explicó que la mayoría son denuncias de autoridades o personas afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).







VIGENTES



1. La concejala masista Rocío Molina denunció al Alcalde por supuestamente haber favorecido a la empresa que se adjudicó la dotación de mochilas y material escolar, porque habría pagado por todo en China antes del lanzamiento de la licitación.



La investigación comenzará recién. La senadora Carola Arraya denunció el caso ante la Contraloría General del Estado.



Coca manifestó que hay “intencionalidad de orden político del MAS”.



Molina aseguró que “no permitirá que reine la corrupción ni que se lucre con un beneficio”.







2. El concejal Sergio Rodríguez (MAS) denunció la entrega de una camioneta a la Policía sin cumplir el procedimiento. Coca expresó que esperan que el caso sea rechazado.







3. El caso del carro balde también fue denunciado por Rodríguez. Para hoy, está programada la declaración informativa en la Fiscalía Anticorrupción. Supuestamente, no se siguió el procedimiento de entrega. Coca dijo que fueron los concejales del MAS quienes pidieron autorizaciones de la Asamblea Legislativa y que eso demoró.







4. Desayuno escolar. Se imputó a la comisión de calificación y al Responsable del Proceso de Contratación (RPC).







5. El caso que involucra al Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) por presunto avasallamiento de terrenos durante la construcción del distribuidor Killman se encuentra en etapa preliminar de investigación.







6. El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Ernesto Jiménez, denunció la contratación ilegal de la intendenta Luz Rojas.







7. El ciudadano José Luis Garnica inició un proceso por el mismo caso.



Los dos anteriores se unieron en uno solo proceso que está en etapa preparatoria. Existe imputación contra Rojas. Por tanto, los casos vigentes suman seis.







RECHAZADOS



8. Rodríguez denunció sobreprecios en la contratación de seguros. El caso fue rechazado y para el concejal la resolución de los fiscales “es una vergüenza” porque la Contraloría había recomendado recuperar el dinero. Pero, no estableció daño civil ni penal.







9. La falta de ítems para el área de salud, involucró también al Gobernador y la Ministra del área como denunciados, pero se rechazó. Rodríguez expresó que alista un amparo y no descarta investigar a fiscales y jueces.







10. El concejal Rodríguez instauró el proceso por la mortandad de peces en la laguna Alalay.







11. El diputado Víctor Gutiérrez, afín al MAS, promovió una acción penal contra Leyes por ausentarse de un informe oral ante una comisión de la Cámara de Diputados.



12. El senador Efraín Chambi (MAS) denunció incumplimiento de deberes por un conflicto en un operativo en los mercados.







13. En enero de 2017 se rechazó la denuncia del diputado Ademar Valda (MAS) por incumplimiento de deberes “por no ordenar el retiro de propaganda por el No (para el referendo de 2016) sino solamente del Sí”, en su concepto.







14. Un funcionario denunció que fue destituido cuando tenía un hijo menor de un año.







15. La periodista Marianela Montenegro aseguró que hubo uso indebido de influencias por el supuesto uso de documento membretado para una solicitud de visas a Estados Unidos para familiares del Alcalde.







16. El caso de una volqueta que atropelló a un empleado de la Empresa Municipal de Áreas Verdes y Recreación Alternativa (Emavra), quien murió.







17. El Secretario de Gobernabilidad informó que también se rechazó el caso de un conflicto por puestos de un mercado.







18. Un vecino de Alto Cochabamba, sur de la ciudad, denunció resoluciones contrarias a la ley, debido a que su inmueble aparece dentro de un plano referencial planimétrico y afectaría a su derecho propietario.







19. La representante de una empresa que entregó productos a la Alcaldía, en 2001 cuando Manfred Reyes Villa era alcalde, demandó el cumplimiento del pago de la última planilla.







20. En diciembre de 2015, un hombre murió electrocutado en un canal de la zona norte, cuando intentaba rescatar a un perro. El hecho derivó en una denuncia por homicidio, por ser la autoridad municipal. El proceso fue rechazado en diciembre de 2016.







21. El Ministerio Público inició de oficio un proceso por un delito medioambiental referido al manejo del canal Valverde, zona de La Maica.







ABOGADOS Coca informó que Leyes cuenta con un equipo de tres abogados, “porque él asume defensa de orden particular”.



Detalló que dos de los profesionales son exrepresentantes del Ministerio Público de anteriores gestiones y uno coadyuva en materia administrativa. “Tienen nexos directos con el Alcalde”.