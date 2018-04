Tribunal Supremo de Brasil habilita que Lula sea enviado a prisión



04/04/2018 - 23:53:33

El Tribunal Supremo de Brasil ha dado luz verde a que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva ingrese en prisión. Su esperanza se desvaneció a las 00.30 de este jueves, hora local, cuando seis de los 11 jueces de la Suprema Corte del país votaron a favor de su encarcelamiento.



La Corte Suprema de Brasil rechazó el recurso extraordinario de "habeas corpus" presentado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar ser encarcelado por una condena a 12 años de prisión por corrupción. Con el fallo, la Justicia podría ordenar en los próximos días el arresto de Lula.



La votación de los once jueces del Supremo Tribunal Federal, que se extendió durante más de doce horas, finalizó 6-5. El voto decisivo quedó a cargo de la presidenta de la Corte, Cármen Lucía, quien manifestó mantener la misma posición que tuvo en 2009 y 2016 a favor de la prisión en segunda instancia.



La decisión de la Suprema Corte es un duro golpe para uno de los políticos más populares que haya tenido el país sudamericano. También tiene un impacto sin precedentes en las elecciones de octubre, ya que Lula aparece como líder en todas las encuestas de opinión.



Pese a que la Suprema Corte es el principal tribunal del país, Lula no va a ingresar en la cárcel inmediatamente. El exmandatario todavía tiene hasta el 10 de abril para presentar un recurso ante el tribunal de Porto Alegre, pero los expertos en derecho coinciden en que esta etapa es una formalidad y que la probabilidad de que tenga éxito es mínima.



Lula, de 72 años, fue condenado por recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de sobornos de Petrobras; pero presentó el habeas corpus ante el STF para evitar su encarcelamiento.



Como este recurso fue rechazado, ya no podrá seguir en precampaña y podría ser arrestado en breve.



Las tensiones que generó el caso Lula se hacieron sentir dentro y fuera del tribunal Entre los jueces, las interrupciones y cruces fueron constantes desde el inicio de los debates.



La Corte en Brasilia trabajó aislada del público. La policía montó un vallado para separar a los manifestantes de ambos bandos a lo largo de la Explanada de los Ministerios, que desemboca en la plaza de los Tres Poderes donde se halla el Supremo Tribunal Federal (STF).



Pero hasta media tarde, apenas unos pocos miles de activistas seguían las deliberaciones bajo un cielo gris.



En un inusitado mensaje vía Twitter, el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas, aseguró el martes "compartir el ansia de todos los ciudadanos de bien, de repudio a la impunidad y de respeto de la Constitución, la paz social y la democracia".



Mientras la Corte votaba Lula seguía la audiencia judicial desde la sede del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo, donde inició un ascenso que lo llevó del gremialismo hasta la jefatura de Estado.



Lo acompañaban varios dirigentes del Partido de los Trabajadores (PT), entre ellas la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.



En otra sala, unos pocos cientos de personas miraban el debate en una pantalla gigante, vestidas con las camisetas rojas del PT.



Quien fuera el presidente más querido de Brasil, el que sacó a 35 millones de pobres de la miseria y al que Barack Obama llegó a definir como "el mandatario más popular del planeta", también será recordado por ser el primer ex jefe del Ejecutivo brasileño en entrar en prisión.



A partir del próximo 10 de abril Luiz Inácio Lula da Silva puede ingresar en la cárcel para cumplir la sentencia de doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero relacionado con la operación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción en la historia del país.