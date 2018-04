García Linera: Lo que llamamos populismo es una forma de ampliación de la democracia



04/04/2018 - 22:39:07

La Paz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró el miércoles por la noche que lo que en Política se llama populismo, es más bien una forma de ampliación de la democracia y de casi una irrupción de lo popular más o menos moderado.



García Linera hizo esa reflexión durante la conferencia magistral "Pueblo y Populismos" junto al Doctor en Ciencias Políticas y diputado del congreso español por el partido Podemos, Íñigo Errejón, ofrecida en el Banco Central de Bolivia, en La Paz.



"Lo que llamamos populismo es una forma de ampliación de la democracia, es una forma de irrupción de lo popular más o menos moderado, más o menos radical en las Instituciones del Estado, los derechos en la participación", expresó.



En criterio de García Linera el populismo traza fronteras y establece antagonismo con el pueblo, los trabajadores, los obreros y en otro que es el del liberalismo que se refiere a los K"aras, burgueses y terratenientes, pero subrayó que "no hay gobierno ni Estado que no establezca esas diferencias".



Precisó que hay un debate entre quienes son de las izquierdas en América Latina y propiamente en Bolivia, respecto a sí los populismos con su definición progresista, democratizante, participativa, son una forma de reconocimiento y contención de lo popular o -dijo-son la forma de su despliegue.



"Porqué la fuerza disruptiva de lo popular ha tenido que ser o engañada o neutralizada por una élite, qué siempre tuvo esa élite o esos dirigentes o esos líderes, para engañar como siempre supuestamente a esta acción y a este despertar de la gente, es una mirada como siempre devaluadora de lo popular que piensa que la gente, que al pueblo se lo puede engañar y que siempre vive engañado", expuso.



Sostuvo que una clase dirigente solo se constituye en tanto tiene Estado, además que la manera de constituirse en clase dominante o en clase dirigente es en el Estado.



Por su parte el español Íñigue, advirtió que las fuerzas conservadoras nunca se marchan del todo, porque siempre están con capacidad de veto, de influencia y a veces, subrayó, de que minorías privilegiadas sean atendidas, pero no se van del todo "siempre tienen capacidad en el juego político".



"Mientras que las fuerzas populares o progresistas cuando pierden elecciones, casi lo único que tienen es la acción colectiva y la acumulación de cuerpos, insisto a un precio altísimo para hacer valer o respetar una parte de sus intereses", remarcó.



Íñigo Errejón, está postulado como futuro candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, España.