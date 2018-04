Prevén clima favorable para cultivos de invierno



Santa Cruz.- La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo – Anapo, con el apoyo de la empresa Interagro-Basf, organizó la conferencia de Perspectivas Climáticas para Invierno 2018, con la disertación del argentino Eduardo Sierra, experto en Agroclimatología.



De acuerdo al especialista, las condiciones actuales para la siembra de invierno están con una buena humedad en el suelo, que es fundamental para iniciar con éxito la campaña.



Para los cultivos que ya están por iniciar su siembra, que son trigo, sorgo, maíz y girasol, principalmente, aún se necesita agua para el arranque, que sería aproximadamente en mayo. Se prevé una buena humedad en junio y julio que son los meses en los que se define el llenado de vaina y el rendimiento.



Sierra, mencionó una disminución en las precipitaciones en agosto, “pero ahí ya no se necesita tanto las lluvias, porque después se viene el tiempo de cosecha y en tanto haya menos lluvias, se limitarían las enfermedades y las plagas en el final del cultivo. Acotó que en síntesis, ¨las perspectivas de clima son favorables para la campaña de invierno”.



El presidente de Anapo, Richard Paz, expresó su confianza en que los pronósticos se cumplan, ya que el factor climático es fundamental “para continuar produciendo estos alimentos que son estratégicos para el país¨.



Pronostico climático de la Conferencia:



Abril: Los primeros días con lluvias ocasionales, a partir de la segunda quincena se presentarán precipitación por encima de lo normal.



Mayo: Los primeros días no habrán lluvias, a partir del 10 al 20 con mayor probabilidad de precipitaciones en la zona noreste de Santa Cruz, después se tendrá un periodo de sequía y disminución de las temperaturas.



Junio: Aproximadamente hasta el 20 de junio no habrán precipitaciones, volviendo con probabilidades de lluvia del 20 al 30 de este mes.



Julio: Se presentará con bastante irregularidad, los primeros días con probabilidades de lluvia y cortándose hasta la segunda quincena, para volver con lluvias en manchas a partir del 20.



Agosto: Empieza con lluvias moderadas aproximadamente hasta el 10, después continua un periodo de sequía con temperaturas elevadas.