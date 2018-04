Presentan cuarta denuncia contra docente de Derecho acusado de racismo en Santa Cruz



04/04/2018 - 17:21:46

Santa Cruz, (ABI).- La estudiante, Alejandra Vargas, presentó el miércoles una denuncia por racismo y discriminación contra el docente de la carrera de Derecho de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz, Juan Carlos Herrera, con la que se suman cuatro querellas.



"Estoy sumándome a las denuncias porque este profesor es muy impulsivo, agresivo; a mí me achacó que yo era centralista y que me pagaban 100 dólares para que le perjudicará en su clases", dijo al estudiante a los periodistas.



Junto a Vargas hay otras tres estudiantes mujeres, de la misma clase de Herrera, que formalizaron sus denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), además de la querella que presentó el Ministerio de Justicia, ante el Ministerio Público.



Esa acción legal parte de un audio que fue hecho viral en las redes sociales, en el que se escucha al docente emitir insultos con tintes regionalistas y trata de expulsar a una alumna profiriéndole improperios de diversa índole.



Entretanto el representante de la federación de Docentes Universitarios de la UAGRM, Rogelio Espinoza, pidió que se respete el debido proceso y calificó como "precipitada y exagerada" la acción de Herrera, que considera "debía ventilarse de forma interna" y no mediante acciones penales.



La Ley Contra el Racismo y la Discriminación prevé cárcel de hasta siete años contra cualquier ciudadano, sea cual fuere su condición, profiere insultos discriminatorios y de racismo referidos al origen, el color de piel, idioma, creencia y sexo.