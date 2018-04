Senador opositor deja comisión mixta que investigará caso Odebrech



04/04/2018 - 14:27:12

La Paz, (ABI).- El senador del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), Víctor Hugo Zamora, renunció el miércoles a la comisión especial mixta que indagará las posibles irregularidades cometidas en Bolivia en el marco del caso Odebrecht, porque consideró que las investigaciones deberían contemplar, además, al actual Gobierno.



"He pedido al presidente de la Asamblea Legislativa (Álvaro García Linera) que me excluya de la comisión, porque no colma con las expectativas que tengo, que era realizar una investigación completa en anteriores y la actual gestión de Gobierno y no nos interesa una verdad a medias", indicó a los periodistas.



Ayer, el pleno del Legislativo formó la comisión especial que quedó integrada por los legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, Betty Yañíquez, Milton Barón y Adriana Salvatierra, de Unidad Demócrata, Norman Lazarte, y del Partido Demócrata Cristiano, Víctor Hugo Zamora.



Por su parte, el diputado del MAS, Víctor Borda, dijo que ese tipo de actitudes son "desdeñables" porque el senador opositor no quiere que se investigue a sus jefes de partido político.



Por su parte, el diputado oficialista, Elmar Callejas, indicó que, con el pedido de ser excluido de la comisión, señala que no quiere cumplir con sus funciones como legislador y eso derivaría en el incumplimiento.