Fuerza anticontrabando solo podrá usar armas en zona de seguridad fronteriza de 50 Km: Gonzales



04/04/2018 - 13:58:51

La Paz, (ABI).- El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aclaró el miércoles que la fuerza anticontrabando solo podrá usar armas de fuego en la zona de seguridad fronteriza de 50 kilómetros, en el territorio nacional.



"Un tema que está establecido dentro de la norma es que se define como la zona de seguridad fronteriza, que son 50 kilómetros contando desde la frontera entrando en territorio nacional, es en esa área donde se autoriza el uso de armamento a las fuerzas que van a luchar contra el contrabando", indicó en conferencia de prensa.



Gonzales hizo conocer ese aspecto del proyecto de ley de Fortalecimiento de la Lucha Contra el Contrabando, en una conferencia de prensa, que dictó junto con la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, y representantes de los gremialistas y fabriles, quienes apoyaron la norma, que ya fue remitida al Senado para su tratamiento y posterior sanción.



El titular del Senado remarcó que de ninguna manera cualquier operativo que tenga que ver contra el contrabando por fuera de los 50 km establecidos, implica el uso de armamento contra personas que pudieran estar involucradas en hechos de supuesto contrabando.



"Fuera de esos 50 kilómetros, no existe esa posibilidad (de usar armas), está fuera de la ley", señaló.



Por su parte, Montaño aclaró que el proyecto de ley "golpeará" a las redes de contrabandistas que están dispuestas a matar y usar la violencia contra las Fuerzas Armadas y la Policía que luchan contra ese ilícito.



Aseguró que la norma "no afecta" a gremialistas o pequeños comerciantes a quienes se trató de confundir y dar información falsa.



Dio cuenta que se sostuvieron reuniones con esos sectores, además de la Central Obrera Boliviana, empresarios privados y comercializadores de ropa usada, y se les explicó que la norma no permite interpretaciones dobles, sino que hace una interpretación clara de cuál es el rol que van a llevar adelante la Aduana, Fuerzas Armadas, Policía, el Ministerio Público y todas las instancias que tienen que ver con la lucha contra el contrabando.