Empresarios insisten en ser incluidos en el diálogo del incremento salarial



04/04/2018 - 13:57:46

La Paz, (ABI).- El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas, informó el miércoles que ese sector envió una carta al presidente Evo Morales, en la que le piden ser incluidos en las mesas de diálogo del incremento salarial, y dar paso al diálogo tripartito entre Gobierno, trabajadores y privados.



"Hemos mandado una carta al presidente para pedir una vez más ser incluidos y ser escuchados, porque antes no lo hemos sido y esperamos que el presidente nos responda y si el presidente nos responde positivamente vamos a llevar la propuesta a la mesa de discusión que se pueda abrir", dijo a los periodistas.



Señaló que si los empresarios no tienen una respuesta favorable del Gobierno para ser incluidos en la mesa de negociación harán conocer a la población las dificultades que tendrán para pagar el incremento salarial que se vaya a definir.



Dijo que a los privados les preocupa el diálogo "bipartito" entre el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el incremento salarial, porque traerá complicaciones en la estabilidad del empleo y la generación de nuevas fuentes laborales.



Nostas pidió al Gobierno y a los trabajadores cautela y racionalidad para el tratamiento del incremento salarial, porque dijo que no es viable un incremento de 10, 15 o 20%, como piden algunos sectores.



"Una decisión de un incremento salarial no se acaba simplemente si vamos a subir del 3, al 10, al 15 o al 20 por ciento como a pedido algún dirigente al salario eso tiene complicaciones, afecta a la estabilidad del empleo, afecta en la generación de empleo, ya en el tema del empleo", dijo.