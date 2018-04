Zavaleta dice que acuerdo con Bielorrusia no significa que Bolivia esté en carrera armamentista

04/04/2018 - 13:49:12

La Paz, (ABI).- El ministro de Defensa Javier Zavaleta, aseveró el miércoles que el acuerdo militar suscrito en 2016 con el Gobierno de Bielorrusia, que fue ratificado por la Asamblea Legislativa, no significa que Bolivia esté en carrera armamentista.



"La Constitución Política del Estado establece que Bolivia es una nación pacifista, por tanto, este acuerno con Bielorrusia no significa que estemos en una carrera armamentista, no conviene entrar en especulaciones", dijo a los periodistas.



Según medios de prensa, el acuerdo señala en su parte central que ambos países se comprometen en "la cesión de derechos exclusivos de producción de armamento y material bélico, garantizando el asesoramiento y capacitación técnica en el proceso de producción de dichos productos".



Ese documento fue observado por los legisladores de la oposición, que incluso anunciaron que impugnarán dicho acuerdo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



El ministro manifestó que bajo ninguna circunstancia es buena una "posición política" ni para los opositores ni oficialistas, menos buscar "estrangular" a las Fuerzas Armadas que requiere equiparse para apoyar las políticas sociales como el pago del bono Juancito Pinto, la lucha contra el contrabando, apoyo a tareas de interdicción y erradicación de hoja de coca, además contribuir al desarrollo del país.



"Según las prerrogativas de las FFAA son de apoyo a nuestra sociedad y acompañamiento al desarrollo del país", insistió.