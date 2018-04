Canciller de Chile: El actuar de Evo Morales tine fines de beneficio político



04/04/2018 - 13:25:42

La Tercera.- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, se refirió a la teatralización que hizo la semana pasada el Ejército de Bolivia cuando recreó la presunta batalla de Canchas Blancas, la única que el país altiplánico habría ganado en la Guerra del Pacífico el 12 de noviembre de 1879.



Ese hecho -que ocurrió a fines de los alegatos orales por parte de Chile en la Corte Internacional de Justicia por la demanda marítima- llamó la atención particularmente de los historiadores chilenos.



“Bolivia lo celebra como un hecho indudable y ustedes han visto que hay tres historiadores chilenos que han dicho que esto no ha tenido lugar o que ha sido de insignificancia total”, sostuvo el canciller en conversación con Radio Duna.



“Sí me llama la atención de que esta conmemoración la realice Bolivia fuera de la época que supuestamente tuvo lugar esa batalla, que sea una de la cual un diario boliviano en 1972 indicó que nunca había tenido lugar y que en el registro de las víctimas por el lado chileno no aparezca ese número”, explicó el secretario de Estado.



En esa línea, el titular de Exteriores indicó que “el Presidente Evo Morales al actuar frente a Chile está muy marcado por su pretención de hacerse reelegir y llegar hasta el poder el 2025”. “Creo que todo lo que a él le ayude en ese sentido y que se basa fundamentalmente en un sentimiento antichileno y de mirar permanentemente en el pasado, lo va a utilizar y lo hace y convierte en un espectáculo para generar beneficios de tipo político”, agregó el canciller.



Es así como el ministro llamó a Morales a “aceptar las realidades que existen y a partir de ahí, levantar la mirada de forma conjunta sin mirar al pasado”.