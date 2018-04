Ministro defiende acuerdo con Bielorrusia y dice que no es buena opción estrangular a las FFAA

04/04/2018 - 13:21:44

La Razón.- Sobre los cuestionamientos de la oposición a la ratificación legislativa del acuerdo en materia militar con Bielorrusia, el ministro de Defensa, Javier Zabaleta, respondió que no es una buena opción política “querer estrangular” a las Fuerzas Armadas y aseguró que el equipamiento miliar es también el que se usa para labores como la defensa civil y el pago del bono Juancito Pinto.



No obstante aclaró que aún no hay nada definido sobre las particularidades de la cooperación bilateral. “Estos acuerdos son generales todavía, la cooperación es en varios temas, por lo tanto hasta que no se aterrice en acuerdos concretos no conviene entrar en especulaciones. Todavía tenemos mucho que conversar con Bielorrusia”, sostuvo.



La Cámara de Senadores sancionó el miércoles pasado la ley que ratifica el “acuerdo entre el Gobierno de la República de Belarús y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, sobre Cooperación Técnico - Militar”, suscrito en La Paz el 13 de julio de 2016. La oposición cuestionó la ratificación del documento, entre otros aspectos porque el Estado está definido como pacifista.



La agencia informativa Belta reportó en mayo de 2016 que el presidente del Comité Industrial Militar Estatal, Sergei Gurulev, explicó que el acuerdo con Bolivia contempla además la creación de un comité conjunto de cooperación militar y técnica, la conclusión de protocolos adicionales y la selección de empresas autorizadas para firmar contratos.



Zabaleta aseguró que no hay una carrera armamentista y a lo que se apunta es a fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para el desarrollo y la cooperación, además de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando.



Además, dijo que “otras tareas, como por ejemplo el pago del Bono Juancito Pinto y Defensa Civil… requieren de equipamiento y ese es también equipamiento militar, por lo tanto querer estrangular a las Fuerzas Armadas es, bajo ninguna circunstancia, una buena posición política ni para la oposición, mucho menos para el oficialismo”.



La senadora por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Adriana Salvatierra explicó que en ningún momento el establecer un convenio de cooperación entre estados degrada la cualidad pacífica que tiene el Estado boliviano. “Este acuerdo es importante porque nos permite transversalizar las relaciones hermanas entre pueblos, inclusive si estas deben darse en términos de defensa”.