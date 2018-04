Sánchez Berzaín no pudo probar lo que dice por televisión: Mayta

04/04/2018 - 13:07:02

La Paz, (ABI).- El abogado de las víctimas de la denominada masacre de octubre de 2003, Rogelio Mayta, dijo el miércoles que en las audiencias de la Corte de Fort Lauderdale del Estado de Florida, Estados Unidos, el exministro de Defensa de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, no pudo probar lo que dice en las redes sociales y en la televisión, y afirmó que ese proceso jurídico igualó a los poderosos con los débiles.



El jurista, que participó en las audiencias orales del denominado caso "Mamani vs Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín", radicado en esa corte estadounidense, reveló que en todo momento el exministro boliviano de Defensa mostró una actitud de "soberbia", para defenderse.



"Les comento que mucho de lo que salía a decir Sánchez Berzaín ahí en la televisión en el Twitter, no ha dicho nada, porque lo que se dice, como parte de la defensa, tiene que probarse y hay cosas que no iban a probarse, entonces simplemente no dijeron nada", sustentó a la Red Patria Nueva.



Mayta dijo que ambas exautoridades "se refugiaron en otras cosas" y "mentiras" durante sus intervenciones y trataron de presentar un escenario de intransigencia del entonces dirigente cocalero Evo Morales y su par campesino Felipe Quispe.



"No presentaron ningún elemento, finalmente recurrieron al expediente uno de Sánchez Berzaín, de decir que el luchó hasta el final para que no se utilice la violencia con las Fuerzas Armadas y que solamente se dio la participación de las Fuerzas Armadas en esos operativos porque ministros, como el de Economía y Hacienda, había insistido mucho", complementó.



El jurista explicó también que Sánchez de Lozada "se refugió en su edad, en su senilidad y cuando le toco declarar habló de tiempos de "ñaupa", desde que prácticamente nació hasta su primer gobierno y desde la masacre ninguna referencia, ni por lo menos expresar a las víctimas que estaban ahí su condolencia", complementó.



Mayta dijo que a pesar de la argumentación de las victimas hubo un momento en el que el juicio se inclinaba a favor de las dos exautoridades, ambas prófugas de la justicia boliviana; sin embargo, afirmó que "no se bajaron los brazos hasta el último minuto", en la presentación de argumentos, situación que permitió al jurado ver la verdad más allá de la "broma y niebla" que trataron de mostrar Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.



"(El jurado) actuó con sentido común, vio que ellos eran los dueños del poder en ese momento (en 2003) y que podían definir las órdenes a las FFAA y los responsabilizó por eso, fue una gran victoria", refrendó el jurista boliviano.



Remarcó que ese juicio civil, impetrado en esa corte del Estado de Florida, igualó a los poderosos de 2003 con los familiares y víctimas de la masacre.



"En el juicio nos igualamos. Un día llegamos antes de la audiencia, Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) llegó después, y tuvo que hacer fila detrás de nosotros", recordó.



El martes, el jurado que conformó la Corte de Fort Lauderdale del Estado de Florida declaró culpables a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín en un juicio civil interpuesto por familiares de nueve víctimas de la denominada masacre de octubre negro de 2003, que se inició el pasado 5 de marzo en Estados Unidos.



Por otra parte, el abogado y exalcalde de La Paz, Juan Del Granado, aseveró que es "improbable" que, en la etapa de las apelaciones, se modifique la decisión del jurado que declaró responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada "Goni" y Carlos Sánchez Berzaín, por la muerte de más de 60 personas en 2003.