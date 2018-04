Exministro de Goni cuestiona a opositores que salen victoriosos tras decisión del jurado de EEUU



04/04/2018 - 11:26:05

La Paz, (ABI).- El exministro del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada "Goni", Víctor Hugo Canelas, dijo que le causa "gracia" que políticos de oposición como Samuel Doria Medina y legisladores de su partido aparezcan como "victoriosos" y saluden la sentencia del jurado civil de Fort Lauderdale en contra del expresidente y de su exministro Carlos Sánchez Berzaín, cuando fueron aliados de los ahora sentenciados.



"Causa gracia que gente que ha estado en el Gobierno, o sus partidos han estado con Goni, hoy aparezcan victoriosos, por ejemplo, Doria Medina, sus diputados, no hay que olvidar que el MIR era aliado de Goni, dijo Canelas en entrevista con el canal Abya Yala.



Canelas, quien fue testigo de los demandantes en el juicio civil que se desarrolló en Florida-Estados Unidos, preguntó "¿Dónde estaba la oposición en estos 15 años?".



Señaló que ahora la oposición trata de "colgarse del carro de la victoria", cuando esa fue generada por los familiares y los abogados cuando ellos eran copartícipes de la masacre de octubre y de todo lo que pasó en el país en ese tiempo.



Afirmó que en el juicio hay dos actores principales: los familiares de las víctimas y los abogados; y actores secundarios: los testigos.



Refirió que en su testimonio él declaró que estuvo presente en la reunión en la que Sánchez Berzaín dijo que al MNR no le pasaría lo que le pasó a la ADN de Banzer con la "guerra del agua", donde hubo muertes porque actuaron militares sin entrenamiento.



"Nosotros utilizaremos francotiradores y tropas de Beni, y si es necesario que mueran 50, 100, pues morirán, habría dicho Sánchez Berzaín entonces", mencionó.



Apuntó que en Estados Unidos la justicia es muy objetiva, y uno tiene que declarar aquello que vio, de lo que fue testigo.



"Este juicio tiene un valor ético tremendo, lo que han hecho los abogados, los familiares, porque imagínese un Goni y un Sánchez Berzaín que en Estados Unidos van a vivir la sentencia y la acusación, antes caminaban libres, van a caminar libres, pero como asesinos, son responsables", refirió.



El exministro consideró que lo mejor que hizo el Gobierno del presidente Evo Morales fue no involucrarse en el juicio, porque eso era precisamente lo que quería la defensa de Goni, para sostener que era una causa política.