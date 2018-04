Una cámara pasó 2 años perdida en el mar y regresó a su dueña



04/04/2018 - 11:11:27

RT.- Un grupo de niños acompañados por su profesor encontraron un objeto extraño cuando limpiaban una playa en Taiwán. A simple vista parecía una piedra, pero cuando lo examinaron de cerca vieron que era una cámara con una carcasa especial. Para su asombro, la cámara funcionaba perfectamente y todas las fotos estaban intactas. Además, la cámara aún estaba cargada.



El maestro, Park Lee, y sus alumnos decidieron devolver el hallazgo a su dueña, valiéndose de las fotos como pista para llegar hasta ella. En la cámara había muchas imágenes, tomadas en Japón, por lo que dedujeron que la presunta propietaria debía ser de allí. Lee compartió en su página en Facebook algunas de la fotos en un post escrito en dos idiomas, en japonés y en chino. El post fue compartido más de 10.000 veces y un día lo vio la dueña, que respondió.







Serina Tsubakihara, estudiante de la Universidad Sofía de Tokio, dijo a BBC que perdió la cámara durante sus vacaciones de 2015 a unos 250 kilómetros al este de Taiwán. Según explicó, dejó caer la cámara cuando buceaba y no tenía el tiempo para buscarla, ya que su amigo se había quedado sin aire y necesitaba su ayuda. Jamás pensó que podría recuperarla.



"No podía creerlo", dijo. "Estaba súper sorprendida cuando mis amigos me lo contaron y me enviaron el post con aquellas fotos".







Según Tsubakihara, en junio visitará Taiwán para darle las gracias al profesor y a sus alumnos y recuperar su cámara.