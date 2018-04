Maduro rechaza antejuicio de mérito realizado en Colombia



04/04/2018 - 10:23:13

VOA.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, restó importancia a la audiencia de antejuicio de mérito en su contra que se realizó el martes en Bogotá, Colombia, por el autodeclarado Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el Exilio, que lo investiga por presuntas vinculaciones con el caso Odebrecht.



“Esa gente que vive en Bogotá se puede declarar presidente de Estados Unidos y sería presidente de Estados Unidos, no verdad, así que no perdamos el tiempo (...) y esa gente por allá prófugos de la justicia algún día caer en manos de la justicia venezolana”.



El antejuicio de méritono tendrá incidencia en Venezuela porque no hay estado de derecho en el país aseguróel jefe de la fracción parlamentaria de la oposición, diputado Juan Guaido.



“El antejuicio de mérito debió realizarse en Venezuela, como no vivimos en democracia, como no hay institución lamentablemente se tiene que llevar en otras tierras (...) la presión será internacional, no es estado paralelo es la búsqueda del estado derecho y de la justicia”, indicó Guaido.



También este martes líderes opositores pidieron desde Francia a la comunidad internacional desconocer los resultados de las próximas elecciones presidenciales.



“Lamentablemente Maduro va a ganar estas elecciones con el fraude, por eso el clamor es que el mundo no reconozca las elecciones del 20 de mayo”, dijo el diputado Julio Borges, expresidetne del Parlamento.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó duras críticas al gobierno de Maduro y al sistema electoral. Rápidamente fueron contestadas por la cancillería venezolana exigiendo respeto y acusándolo de inmiscuirse en asuntos internos.