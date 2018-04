El duelo ante Destroyers será en Tembladerani



04/04/2018 - 09:07:57

Página Siete.- El estadio Libertador Simón Bolívar de Tembladerani será escenario nuevamente de un partido del torneo Apertura de la División Profesional. El Servicio Departamental del Deporte (Sedede) confirmó ayer a la dirigencia de Bolívar que no podrá ceder las instalaciones del Siles para el encuentro que los celestes deben jugar el 15 de este mes frente a Destroyers, por la duodécima fecha del campeonato.





Pablo Suárez, gerente administrativo de BAISA, aseguró ayer que el Sedede negó oficialmente la opción, debido a la instalación de la pista atlética.





“Nos indicaron que no podremos utilizar el Siles por las obras que se encuentran realizando y no nos queda otra que jugar en Tembladerani”, comentó Suárez.





Asimismo quedó pendiente la confirmación del estadio Siles para el partido que Bolívar debe enfrentara a Oriente Petrolero, el 29 de este mes.





El Sedede aguarda que hasta esa fecha ya se concluya con el colocado de la pista atlética del escenario deportivo.