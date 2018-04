Comisión Electoral observa cambio de sede del Congreso Electoral de FBF



04/04/2018 - 09:06:05

Los Tiempos.- El presidente de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Limbert Cardozo, envió ayer una carta a los representantes y veedores de FIFA y Conmebol, Jorge Mowinckel y Rubén Artaza, respectivamente, reclamando el cambio arbitrario de sede para la realización de los comicios electorales que se desarrollarán el próximo 10 de abril.



Según la circular emitida por la FBF, firmada por los dirigentes Carlos Ribera y Clíver Rocha, se establece la sede del Congreso Electivo en el hotel Los Tajibos de Santa Cruz, pese a que desde el inicio del proceso se tomó a Cochabamba como escenario.



“Por medio del grupo de Whatsapp de la Comisión Electoral, el secretario de la comisión, Marcelo Carballo, nos hace conocer que recibió una instructiva, que señala que el congreso sería en la ciudad de Santa Cruz. No indicó quién dio esa instructiva, tampoco nos hizo conocerla”, explica parte de la carta.



Hasta ayer, a menos de una semana del claustro electoral, el edificio de la FBF en Cochabamba era el lugar donde se elegiría al nuevo presidente y miembros del Comité Ejecutivo de la FBF, donde los candidatos César Salinas y Guido Loayza están en carrera.



No obstante, en la misiva emitida desde la FBF se da a conocer el orden del día y al pie de la misma firman los citados Ribera y Rocha.



Esta determinación que objeta la Comisión Electoral se ampara en el artículo 4 del Código Electoral, que establece: “Todas las cuestiones no previstas concernientes a la organización administrativa y técnica del



Congreso Electoral, serán conocidas y resueltas por la Comisión Electoral”.



Asimismo, Cardozo explica en la carta dirigida a los veedores de FIFA y Conmebol los puntos por los que se refutó la determinación unilateral del actual Comité Ejecutivo de la FBF.



El primer punto establece que ante ambos veedores se determinó llevar a cabo el proceso eleccionario en Cochabamba, siendo que un cambio de sede no fue consensuado con la Comisión Electoral.



El segundo punto, que cumple con las actividades y el calendario, emite la resolución CE 012/2018 en la que se delega al secretario notificar y publicar la lista de candidatos, ratificando el lugar y el día de la elección.



El tercer punto dice que se resolvió pedir seguridad para las instalaciones de la FBF en Cochabamba, ratificando el escenario para el proceso electoral.



La cuarta razón expone que Cochabamba es la sede que fue socializada y puesta en conocimiento público de los actores del fútbol.



Finalmente, Cardozo observa que una instructiva pueda estar por encima de una resolución, con cambio de ciudad y sin consulta a la Comisión Electoral.



Por esa razón, el titular de esta comisión solicita ante las instancias internacionales hagan respetar la sede elegida, en este caso el edificio de la FBF en Cochabamba.







CONVOCATORIA EMITIDA POR LA FBF



En el orden del día, se procederá al nombramiento de miembros encargados de verificar el acta, en sesión que la FBF ratificó oficialmente en Santa Cruz.



Asimismo, la carta de la FBF ratifica la plancha Integridad y Renovación, a la cabeza de César Salinas y los directores Antonio Decormis (División Profesional), además de Lily Rocabado y Rolando Aramayo (División Aficionado).



Además, del frente El salto hacia el futuro, liderado por Guido Loayza y acompañado por Alejandra Saucedo y Ronald Rodríguez (División Profesional) y Leonardo Luna (División Aficionado). Ambas fórmulas tienen vacantes en una dirección.