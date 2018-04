U: Dirigencia ratifica al DT y apunta al plantel



04/04/2018 - 09:03:59

Correo del Sur.- La mira que estaba puesta en el director técnico Oscar Sanz ahora está sobre los jugadores. Así lo decidieron los dirigentes del club Universitario, que respaldaron al entrenador y anunciaron una evaluación minuciosa al rendimiento de los futbolistas.



“Estamos respaldando (a Sanz) porque hemos visto que hay más un desgano en los jugadores. Vamos a trabajar jugador por jugador y si se tienen que ir, se irán”, señaló el presidente del club, Eduardo Rivero, tras la reunión sostenida ayer con los representantes de los tres estamentos de la Universidad que forman parte de la directiva.



La decisión no tardó en llegar, pues la cita duró una hora aproximadamente, tiempo en el que hicieron “un análisis en la parte técnica”, según detalló el también Rector de San Francisco Xavier.



“Hace falta actitud en el equipo, vamos a trabajar de forma conjunta con toda la parte técnica”, sostuvo Rivero que, al igual que el resto de los dirigentes y el cuerpo técnico, confía en clasificar a la siguiente fase entre los cuatro primeros del grupo “A”.



Alcanzar este objetivo no está lejos de las posibilidades de la “U”, sin embargo, debe ganar todos sus partidos como local y sumar unidades fuera de casa en partidos como el de este viernes (15:00), frente a Guabirá, en Santa Cruz.



El cuadro estudiantil ocupa actualmente el sexto puesto con nueve puntos, a dos de Destroyers que se encuentra cuarto, el último lugar de clasificación al Play Off del Torneo Apertura.



En la misma línea que Rivero, el presidente de la comisión técnica del club, Germán Gutiérrez, que había puesto su puesto a disposición y también fue ratificado, apuntó a los jugadores por la situación que atraviesa el equipo.



“Los jugadores van a tener que demostrar y el que no quiera, veremos qué hacemos. Jugador que quiera seguir debe poner alma, vida y corazón”, señaló el directivo.



Gutiérrez fue más allá y abrió la posibilidad de “reforzar el plantel de jugadores” para levantar al equipo. “En las próximas horas va a haber una novedad”, anunció, aunque le queda poco tiempo para realizar una contratación. El libro de pases, según dispuso la Liga, se cerrará el próximo lunes 9 de abril.