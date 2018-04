Libertad ahonda el mal momento de The Strongest

04/04/2018 - 09:01:26

El Diario.- The Strongest la pasó mal en Asunción y fue goleado por Libertad (3-0), por el grupo 3 de la Copa Libertadores de América. El Tigre no levanta cabeza, lleva cuatro partidos con derrotas de manera consecutiva, tres en el torneo local (con San José, Blooming y Nacional Potosí) y uno en el ámbito internacional.



El venezolano César Farías no pudo hacer un milagro en tres días de trabajo, aunque en los primeros minutos se notó un equipo con orden en la parte táctica y de a poco buscó el arco de Rodrigo Muñoz, sin embargo, el arquero paraguayo terminó como un espectador más.



La jugada que cambia el trámite del partido, sucedió cuando estaba parejo, fue la expulsión del ecuatoriano Edison Carcelén, a los 28 minutos.



Carcelén estaba acelerado en el inicio del partido. A los 7 minutos se hizo sacar la primera amarilla, por ir al costado derecho a cometer infracción.



El defensa atigrado no plasmó en cancha, lo que habitualmente pregona Farías, de no hacer infracciones y menos de manera precipitada.



Libertad no inquietó en el primer tiempo, su juego horizontal no produjo ocasiones de peligro en el arco de Éver Caballero.



La única sensación de peligro lo produjo Alan Benítez con un remate que pasó cerca del travesaño (40’).



El segundo tiempo fue otra cosa. The Strongest aguantó hasta donde pudo, sin opción de llegar al arco de Muñoz, solo apostó a defenderse y muchas veces sin balón.



El local se dio cuenta que podía hacer daño en cualquier momento, aunque su producción fue por debajo de lo que se esperaba.



El 1-0 llegó con una jugada colectiva, el balón pasó de izquierda a derecha. El mediocampista Antonio Bareiro habilitó de cabeza a Ronaldo Baez que también de cabeza se anticipó a la marca de Maximiliano Ortiz y venció a Caballero (59’).



The Strongest no tuvo plan B, para cambiar la situación y poder acercarse al arco paraguayo para soñar con una igualdad.



El capitán atigrado Pablo Escobar tenía ganas, pero no ideas, mientras que Jhasmani Campos pasó desapercido en el trámite del partido.



El 2-0 llegó por intermedio del recién ingresado Wilson Leiva que remató fuerte, rozó en Fernando Marteli, el balón chocó en el palo derecho y luego anotó sin oposición alguna (66’) ante la mirada de Caballero.



Farías previo al juego de ayer había hecho énfasis en que los jugadores piensen en la siguiente jugada y en el segundo tanto no ocurrió.



A partir de ese momento, Libertad no quiso más y The Strongest no pudo armar ni una jugada de gol.



Farías incluyó a Rudy Cardozo y a Walter Veizaga pero sin éxito.



Sin embargo, llegó el tercer tanto de Libertad, pareció exagerado, pero Ángel Cardozo remató fuerte, rozó el balón en Marteli, Caballero no pudo despejar al costado y apareció Leiva para sentenciar el juego con una goleada (91’).



Farías deberá trabajar mucho para levantar a jugadores que hace rato no ganan, se viene el clásico paceño para este domingo y seguro los atigrados querrán levantarse ante su tradicional rival.