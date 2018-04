Antezana: El mate de coca o un antigripal da positivo



04/04/2018 - 08:59:54

Opinión.- Luego de conocer el resultado analítico adverso en la prueba de doping del capitán de Wilstermann, Edward Zenteno, en un control de Copa Libertadores en Río de Janeiro, el 14 de febrero tras el cotejo con el Vasco da Gama brasileño, el médico de Wilstermann Alex Antezana informó que se realiza un “control estricto” a los jugadores y ellos están prohibidos de ingerir mate de coca, automedicarse e incluso tomar un antigripal que “puede dar positivo en los controles”.



“Los futbolistas no pueden tomar ningún tipo de medicamento que no sea proporcionado por el médico de campo, Luis Montaño. Todos los que son utilizados en el club están aprobados para el uso deportivo”, dijo Antezana.



Según el profesional, existen más de un centenar de medicinas que están prohibidas por la Asociación Mundial de Antidopaje (AMA).



“Estamos regidos a una lista de medicamentos que solamente son administrados por el médico de campo Luis Montaño, y todos esos fármacos están aprobados para el uso deportivo en el caso del fútbol”.



“El antiinflamatorio y el relajante muscular no tienen restricción en su uso. Incluso, uno de los elementos que se puede utilizar es el corticoide, pero debe ser declarado como uso terapéutico durante el control doping”.



Antezana recordó que en 2012-2013 el jugador Mauro Zanotti, de los registros de Wilster, tenía asma y necesitaba utilizar un medicamento prohibido por la AMA.



“En ese caso usamos el formulario de medicamento especial, aprobado por el Comité Doping de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), asociado a un examen neumológico y explicar que esa medicina fue utilizada”.



Cuando el jugador va a un control, el galeno presenta esos documentos y el futbolista está exento de dar un doping positivo, porque está declarado y registrado.



El especialista explicó que cuando los jugadores están concentrados en un hotel, el médico de campo “retira todas las infusiones existentes de la mesa y solo se permite que los jugadores beban leche y café, este último en dosis pequeñas”.



Se informó que cotidianamente los jugadores son evaluados por el médico de campo, incluso ante cualquier dolor o molestia el futbolista debe acudir de forma directa al especialista que tiene el club.



Para Antezana, un doping positivo está sujeto a diferentes sanciones que van desde la suspensión (en diferentes tiempos) y hasta pecuniarias.



“Se descarta la sanción directa de dos años de suspensión por dar positivo. Se debe seguir un procedimiento para identificar el tipo de sustancia, las concentraciones del químico y, según ese detalle, se hará conocer la penalidad”.



Antezana recordó que existen antecedentes de jugadores destacados en el mundo que tuvieron problemas con doping positivo y tuvieron sanciones leves, luego de conocer la sustancia y las causas.



El último caso en el mundo fue del delantero peruano Paolo Guerrero, quien dio positivo por benzoilecgonina y tuvo una suspensión de seis meses.