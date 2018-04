Revilla: El Concejo no alcanza a revisar todos los contratos

Página Siete.- El alcalde de La Paz, Luis Revilla, declaró ayer que el Concejo Municipal no tiene el tiempo necesario para revisar todos los contratos. Por esta razón se promulgó la ley edil 280 que libera de esta obligación a las contrataciones que sean iguales o menores a un millón de bolivianos.





“Lo que estamos haciendo, en el fondo, es agilizar los procesos de ejecución presupuestaria y agilizar los procesos de revisión del Concejo; porque el Concejo -cada año- no alcanza a revisar todos los contratos, pero ahora lo van a poder hacer de acuerdo a los que ellos elijan sin ningún tipo de restricción”, declaró la autoridad municipal.





La Ley edil de Contratos y Convenios N° 280, en su artículo siete, segundo parágrafo, establece que se “exceptúan de la obligación prevista en el parágrafo anterior (de pasar a control del Concejo de La Paz) los procesos de contratación -indistintamente de la modalidad- y los convenios siguientes: a) contratos cuya cuantía sea igual o menor a 1.000.000 (un millón de bolivianos); b) contratos por Bienes y Servicios Generales Recurrentes independientemente de su cuantía”.





El Alcalde paceño consideró que “el problema que tenemos en el gobierno municipal es la gran cantidad de contratos que se suscriben todo el año y el propio Concejo no tiene tiempo para revisarlos. Esa es la verdad y lo que estamos haciendo es que podamos solamente enviar al Concejo los contratos superiores a un millón de bolivianos”.





Para el burgomaestre, ello no implica que no sean fiscalizados. La norma establece, además, que cada mes el ejecutivo municipal pasará una lista de todos los contratos y los concejales podrán solicitar información de cualquiera de ellos.





Consultado sobre cuántos de los contratos estarían rezagados hasta la fecha, el Alcalde no precisó un número. “No tengo el dato, pero, con seguridad, estamos hablando de decenas y decenas fácilmente al año”, dijo.





Para el concejal opositor Jorge Silva esta nueva disposición les negará la posibilidad de hacer una “fiscalización oportuna”. “Lo que hemos visto es que cuando uno solicita la información del contrato, se entrega después de seis meses, un año y en algunos casos ni siquiera la entregan. No es una garantía”, advirtió.



La fiscalización



Ley 280 La norma, en su artículo 14, establece que: “La atribución fiscalizadora del Concejo Municipal podrá ser ejercida en cualquier momento respecto a los procesos de contratación y/o convenios suscritos que no requieran ser remitidos para su suscripción”. Incluso, añade, que “los trámites solicitados a efectos de su fiscalización” requieren de un pronunciamiento final.