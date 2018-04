Cochabamba: Ante alza de alquileres y presión, afectados vuelven a vivir en carpas



04/04/2018 - 08:51:14

Los Tiempos.- A casi dos meses de la tragedia que enlutó a Tiquipaya, los trabajos de limpieza en la zona del desastre continúan. En tanto, las familias afectadas retornan poco a poco a sus casas pese a los riesgos y construyen carpas con el material recuperado, como vigas y calaminas. Además usan lonas y gigantografías de donación.



Las familias retornan a sus propiedades porque los alquileres son altos y a exigencia de los dirigentes para presionar al Gobierno para que construya las viviendas sociales.



“Nos vemos obligados a retornar a nuestros terrenos. Los alquileres son muy altos y no tenemos cómo pagar. Aquí estamos construyendo una carpa, ahí viviremos hasta que las autoridades nos den una solución”, dijo Janeth Flores.



Al igual que la familia de Janeth, varias vuelven a sus terrenos o a lo que queda de sus viviendas con la esperanza de volver a empezar.



“Quisiéramos estar en nuestras casas igual que antes, tuvimos que recibir ayuda psicológica para sobrellevar esta situación”, contó.



El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo debe entregar el último informe sobre la cantidad de casas que se reconstruirán, cuántas viviendas sociales se harán y a cuántas personas alcanzará este beneficio, indicó el alcalde de Tiquipaya, Juan Carlos Ángulo, ayer



La autoridad recalcó que cuentan con un terreno de 30 mil metros cuadrados ubicados a cuatro cuadras al norte de la OTB Molle Molle, en la zona denominada Cristo Rey, sector donde se prevé el traslado de las viviendas estén dentro la franja de seguridad.



“Es importante recalcar que, antes de la llegada de la mazamorra, estas casas respetaban la franja de seguridad, pero como municipio hemos decidido ampliar la franja de seguridad”, agregó.



“La Alcaldía dice que nos va a llevar a otro lado. Estoy tratando de pelear para quedarme en mi casa, aunque con las nuevas franjas de seguridad prácticamente pierdo todo mi terreno”, expresó entre lágrimas Lidia Cruz, costurera.



Donación



Las 122 familias damnificadas por el aluvión el 6 de febrero, que viven en 12 OTB cercanas al Parque Nacional Tunari, recibieron de parte de la Alcaldía enseres domésticos, garrafas, colchones, frazadas, cocinas y artículos de limpieza.



La entrega se realizó bajo lista en los sectores donde se encuentran las víctimas.



La primera autoridad informó que algunos enseres fueron donados por el Ministerio de Gobierno y la Agencia Estatal de Hidrocarburos. “Estas donaciones no alcanzaban para todos, nosotros como Alcaldía decidimos comprar varias cosas para completar el paquete que estamos entregando para que todos reciban por igual”, manifestó.



Aprovechando la presencia de la autoridad, un grupo de cinco personas denunció que no fueron tomados en cuenta en las listas de damnificados, por lo que no reciben ningún tipo de colaboración.



“Gran parte de mi casa se la llevó la mazamorra, pero los dirigentes no toman en cuenta mi casa, nosotros también merecemos ser tomados en cuenta”, señaló uno de los afectados.



Juan Carlos Ángulo se comprometió a esclarecer estas denuncias y a reunirse personalmente con las personas afectadas.







CONSTRUCCIONES SOBRE TORRENTERAS



El gobernador Iván Canelas expresó que las construcciones ilegales, cerca de las franjas de seguridad o servidumbres ecológicas, existen en toda la región metropolitana y en el límite con el Parque Nacional Tunari (PNT).



“No sé cómo consiguen permisos para construir sobre las torrenteras y en zonas de riesgo. El hecho es que las casas fueron estrangulando al río Taquiña, y éste es el desenlace que hemos tenido”, interpeló.