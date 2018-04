Contrabando, gremiales plantean el uso de armas solo en fronteras



04/04/2018 - 07:34:36

El País.- La Confederación Sindical de Gremiales de Bolivia, reunida en la ciudad de Tarija, analiza las diferentes leyes nacionales que involucran a su sector, una de ellas es la Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando, para el que plantean que el uso de armas de fuego se permita solamente en las fronteras, esto con el fin de “resguardar los derechos de los comerciantes” que transitan las rutas interdepartamentales.



El proyecto de ley que fue aprobado ayer al cierre de esta edición en grande y a detalle en la Cámara de Diputados, endurece las sanciones para los contrabandistas y autoriza que los militares, quienes luchan contra esa actividad ilegal, porten y usen armas de fuego, entre otros aspectos. La medida fue asumida tras la muerte de dos efectivos de las Fuerza Armadas en una emboscada el pasado 11 de marzo durante la incautación de dos vehículos “chutos” en Oruro.



Adriana Romero, ejecutiva de la Federación de Gremiales de Tarija, indicó que en el congreso nacional esta ley, junto a otras, merecerá determinaciones de parte del sector. No descarta ir a movilizaciones en caso de ser necesario, punto que se definirá hasta el 5 de abril que es cuando culminará el congreso iniciado el martes.



Dicha actividad se inició con una marcha por las calles de Tarija, dando lugar posteriormente a un pronunciamiento en dependencias de la Central Obrera Departamental (COD), para luego pasar a una reunión más interna en la sede de los gremiales ubicada en el sector del mercado Campesino.



“Sin tener esa ley ya se comenten atropellos, ahora contando con un instrumento legal incrementarán los casos como el ocurrido hace unas semanas en Tarija, representando un riesgo para el sector gremial. Es cierto que contrabandistas utilizan armas, lamentamos lo ocurrido con los militares, pero deberían consensuar esta ley, el control con armas debería realizarse en fronteras y no en ciudades intermedias”, indicó la dirigente.



Asimismo afirmó que el rechazo parte principalmente por la falta de consenso en esta ley, pero también por el desconocimiento de la ley en cuestión, ya que temen que ante cualquier presunción de contrabando puedan ser pasibles a procesos por delitos, o que los reclamos cuando se hace una intervención por contrabando se interpreten como agresiones que sean una causal para que los amenacen con armas de fuego.



En ese marco, Romero manifestó que tras que se presentaron a la Brigada Parlamentaria a exigir información, lograron para hoy una sesión en la que esperan que los dirigentes reciban una información a detalle.



“Estamos más unidos que nunca, todos los representantes nacionales. Vamos a ver las acciones a tomar, no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se vulneren nuestros derechos. Nos afecta en el tema del trato, hemos tenido roces muy serios donde los militares no temen con amenazar con el fusil”, agregó.



Sobre el tema, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) por Tarija, Lino Cárdenas, defendió la ley indicando que se da ante las agresiones contra los efectivos militares del país que luchan contra el contrabando en las fronteras, por lo que el Gobierno central está respondiendo con esta norma que va a permitir que los militares y policías hagan uso de sus armas de fuego en casos de extrema necesidad y bajo un concepto de proporcionalidad.



Congreso ingresa en jornada de debate



Humberto Calcina, delegado de la Federación de Gremiales de Tarija al Comité Cívico, indicó que la primera jornada se analizó el Estatuto de la organización, entre otros temas, siendo programado que para hoy se realicen mesas de trabajo de las que saldrán resoluciones que podrían derivar en movilizaciones, sobre temas como la Ley de Aduanas o el Régimen Tributario. “Los gremiales unidos saldremos adelante, siempre de pie nunca de rodillas”, agregó.