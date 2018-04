ALP aclara a gremiales y vendedores de ropa usada que Ley contra el contrabando no afecta a su sector

03/04/2018 - 21:00:51

La Paz, (ABI).- Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales, respectivamente, aclararon el martes a la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, y gremialistas que el proyecto de Ley de Fortalecimiento de Lucha Contra el Contrabando no afecta al sector, porque la norma solo busca combatir ese delito en las fronteras.



Tras sostener una reunión con los presidentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el sector de prendería de ropa usada, la Central Obrera Bolivia, fabriles y la Confederación de Gremiales, Verastegui dijo que vieron "que esta ley no va afectar a los gremialistas".



"Estamos conformes con la explicación que nos han dado sobre la ley, porque nos dijeron que es simplemente para la zona fronteriza, por lo tanto, está quedando fuera el sector de la ropa usada (...); además nosotros no somos importadores, sino que nos proveemos de los diferentes centros de acopio de distintos departamentos,", dijo a los periodistas.



"Entonces creo que los gremiales tenemos que respirar tranquilos", agregó, al momento de informar que en la reunión también se acordó elaborar una norma para regularizar la venta de la ropa usada en el país, luego que la ALP concluya con el tratamiento del proyecto de ley contra el contrabando.



"Vamos a trabajar en una nueva propuesta para reglamentar la ropa usada, eso ha quedado claro", sostuvo.



Verástegui advirtió el pasado lunes que ese sector comenzaría una serie de movilizaciones en el país, en contra del proyecto de ley que es analizado en la Cámara de Diputados, pero tras la reunión con los legisladores ya no se refirió a las medidas anunciadas.